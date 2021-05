MISSIONÁRIO MEXICANO CELEBRA 25 ANOS DE SACERDÓCIO

Pe. Jose Angel é o novo capelão do Conde de São Januário

O padre Jose Angel Hernandez, missionário da Congregação do Verbo Divino, assume já a partir de amanhã o cargo de capelão do Centro Hospitalar Conde de São Januário. A nomeação chega numa altura em que o também responsável pela paróquia de Nossa Senhora de Fátima celebra 25 anos de sacerdócio e renovou o compromisso que assumiu com Deus há um quarto de século.

A pandemia de Covid-19 também trocou as voltas ao padre Jose Angel Hernandez. Ordenado sacerdote a 27 de Janeiro de 1996, o irmão mexicano, responsável pela paróquia de Nossa Senhora de Fátima, tencionava regressar ao México de férias para assinalar as bodas de prata sacerdotais com a família e com antigos colegas do Seminário, mas a crise de saúde pública impediu que o missionário da Congregação do Verbo Divino renovasse os votos no local onde a sua vocação primeiro se manifestou.

No entanto, a diocese de Macau não deixou passar a efeméride em branco. Depois de ter assinalado, no início do ano, 25 anos de sacerdócio no seio da sua paróquia – Nossa Senhora de Fátima –, o padre Jose Angel renovou no último Domingo o compromisso que assumiu com Deus há um quarto de século, uma oportunidade pela qual diz estar grato. «É o tempo certo para a renovação, para renovar o compromisso que assumi como sacerdote e para agradecer ao Senhor. É uma oportunidade para agradecer ao Senhor pela minha vocação. Cada vez aprecio mais o chamamento que recebi de Jesus», admitiu a’O CLARIM, acrescentando: «Jesus escolheu-me, chamou-me e eu respondi com gratidão. Compreendo hoje que a resposta ao seu chamamento não se limita à ordenação. É, isso sim, um processo para a vida».

Depois de ter estudado num seminário diocesano no México, o então jovem Jose Angel prosseguiu os estudos em Teologia, no Chile. Após ter sido ordenado, rumou ao continente asiático, primeiro para aprender Inglês nas Filipinas, e depois para aprender Cantonense em Hong Kong. A Macau, o padre Jose Angel chegou em 2007 e foi no território que encontrou o seu rebanho: «Depois de Hong Kong fui para a China por dois anos ensinar Espanhol, e em 2007 cheguei a Macau e fui colocado nesta paróquia[Nossa Senhora de Fátima]. Há dois anos fui nomeado capelão da Cáritas. A oportunidade para trabalhar, para servir está a expandir-se. De um ponto de vista humano significa mais trabalho, mas se olhar pela perspectiva da fé, aquilo que me Deus está a conceder são cada vez maiores graças».

E o Criador, por meio da diocese de Macau, acaba de investir uma nova graça ao padre Jose Angel. A partir de amanhã assume o cargo de capelão do Centro Hospitalar Conde de São Januário, substituindo o padre Edgar Palomo Pasaporte. «Aquilo que o Senhor me diz é: “Como me amas, tens de ser capaz de tomar conta do meu rebanho, tens de tomar conta das pessoas”. Há dois anos fui nomeado para o lugar de capelão da Cáritas e a partir de 1 de Maio serei também o capelão do hospital. Eu vejo isto como uma oportunidade para servir as pessoas de uma forma mais abrangente», concluiu.

Marco Carvalho