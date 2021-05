D. STEPHEN LEE CONGRATULOU OS SACERDOTES E RELIGIOSOS QUE PRESTAM A VIDA À DIOCESE DE MACAU

De Prata a Diamante, ao serviço d’Ele

O 58.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações foi celebrado em Macau no passado Domingo, 25 de Abril, com missa presidida por D. Stephen Lee na capela do Seminário de São José.

Após a celebração da Santa Missa, teve lugar “uma cerimónia para os sacerdotes e religiosos que celebram as Bodas de Prata, de Ouro ou de Diamante, de ordenação ou entrada na vida religiosa, como sinal de gratidão pelo seu ministério e serviço”, pode ler-se numa nota publicada pela Chancelaria da Cúria Diocesana.

A referida cerimónia foi organizada pela Comissão Diocesana para as Vocações e pelo Serra Club.

Eis os homenageados, a quem O CLARIMdeseja as maiores felicidades futuras ao serviço de Deus Nosso Senhor:

25.º Aniversário de Ordenação

Pe. Yeung Cho Law SavioSDB

Pe. Jose Angel Castellanos Hernandez SVD

60.º Aniversário de Profissão dos Votos

Irmão Hau Pou Loh PaulSDB

50.º Aniversário de Profissão dos Votos

Irmão Lai Wing MingSDB

70.º Aniversário da Entrada na Vida Religiosa

Irmã Teresa Ho FMM

Irmã Margaret Lau Po Sheung FMM

Irmã Brigitte Fan Kuai Fong FMM

60.º Aniversário da Entrada na Vida Religiosa

Irmã Gloria Leyton FMM

Irmã Grace Chu FMM

50.ºAniversário da Entrada na Vida Religiosa

Irmã Lily Tam Wai Sin FMM

Irmã Ching Pi Fung, Cecilia FDCC

25.º Aniversário da Entrada na Vida Religiosa

Irmã Nguyen Thi Xuan Lan Maria FMM

José Miguel Encarnação