MISSÃO NA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO

Jovens de Macau regressam a Cabo Verde

Um grupo de adolescentes católicos de Macau vai participar, pelo segundo ano consecutivo, numa missão juvenil à ilha de Santo Antão, em Cabo Verde. A segunda edição da iniciativa está já a ser preparada e vai levar, entre 1 e 16 de Julho, sete jovens – cinco da paróquia de Nossa Senhora do Carmo e dois da paróquia da Sé – ao arquipélago da Morabeza.

O objectivo da missão, que volta a ser encabeçada pelo padre Eduardo Emilio Agüero, SCJ, é dar continuidade ao trabalho desenvolvido no Verão de 2024, durante a primeira das deslocações à paróquia de Porto Novo, em Santo Antão. O grupo de jovens que dá corpo à segunda Missão Juvenil de Macau a Cabo Verde vai estar amanhã, 8 de Março, reunido no Centro Diocesano (Rua Formosa) para um encontro de formação, revelou o padre Eduardo, em declarações a’O CLARIM: «Precisamos de voltar a Cabo Verde para concluir aquilo que iniciámos há um ano. Na nossa primeira visita fomos mais para ver e conhecer. Agora, já temos uma maior noção do que podemos fazer. A ideia é integrar os jovens de lá e ali deixar a semente da missão. Depois, caberá aos jovens locais continuar. O problema de Porto Novo, a paróquia que vamos visitar, é que há poucos jovens activos. Temos que tentar mudar este cenário e é para isso que os nossos jovens vão regressar, para conduzir uma missão mais direccionada para as crianças e para os jovens».

Dos sete jovens que em meados do presente ano partem em missão para Cabo Verde, apenas um repete a experiência. Para os demais, a iniciativa prefigura-se como uma oportunidade para partir ao encontro dos outros e compreender melhor a realidade em que vivem. Para além de actividades de índole pastoral e litúrgica, a missão prevê afazeres de natureza mais social, como a visita a famílias desfavorecidas e a lares de idosos. «Vamos para muito longe, com uma força muito grande. Uma acção como esta ajuda os jovens a abrir os olhos e a compreender a realidade de outras pessoas, que têm fé e não têm quase nada. Que apenas têm o básico para viver», adiantou o vigário paroquial da igreja de Nossa Senhora do Carmo para a comunidade de língua portuguesa.

A exemplo do que sucedeu há um ano, os jovens que irão participar na missão já começaram a angariar fundos para ajudar a custear a deslocação. O grupo dinamiza todos os Domingos, após a Missa, a iniciativa “Esplanada Café”, no espaço exterior da igreja do Carmo.

Marco Carvalho