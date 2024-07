MISSA E PROCISSÃO NA MANHÃ DE DOMINGO

São Roque sai à rua em São Lázaro

A imagem de São Roque vai percorrer, na manhã deste Domingo, as artérias do Bairro de São Lázaro. A procissão sai à rua após a missa em honra do “padroeiro contra a peste”, agendada para as 9 horas e 30. Amanhã, sábado, termina a novena em honra do Santo que estava a ser cumprida deste 5 de Julho.

A Igreja Católica consagra o dia 17 de Agosto à celebração da Festa de São Roque, mas em Macau a evocação é feita com mais de um mês de antecedência, graças à miraculosa intervenção do Santo aquando do último grande surto de peste bubónica que afectou o território, no final do Século XX.

A praga terá chegado a Macau proveniente das vizinhas regiões de Hong Kong e de Cantão, e o Bairro de São Lázaro, onde viviam famílias pobres e de baixos rendimentos, terá sido um dos mais afectados. Com o número de infecções a aumentar, os fiéis da Paróquia organizaram uma novena e uma procissão em que pediram a intercessão de São Roque. Tão abruptamente como tinha surgido, recorda o padre João Lau, a peste desapareceu.

«Esta procissão é relativamente recente. Não lhe posso dizer com certeza em que ano foi esse surto de peste que afectou Macau, mas a doença provocou algumas mortes e os fiéis desta paróquia fizeram uma novena em honra de São Roque. No fim da novena organizaram uma procissão e, depois disso, a peste desapareceu», disse o pároco de São Lázaro, acrescentando: «Depois disso, começámos a celebrar essa intervenção todos os anos no segundo Domingo de Julho, porque a primeira vez que a procissão saiu à rua, aquando desse surto de peste, foi no segundo Domingo de Julho. Mantivemos a data desde então, apesar da festa litúrgica de São Roque ser celebrada a 16 de Agosto. Aqui, em São Lázaro, antecipamos a Festa por causa disso».

No Domingo, a procissão vai percorrer algumas das principais ruas do Bairro de São Lázaro, logo após a celebração da Eucaristia. A imagem do “protector contra a peste” vai cumprir o seguinte percurso: Rua do Volong, Rua de São Miguel, Rua de São Roque e Rua Nova de São Lázaro, antes de regressar à igreja.

Secular, o cortejo religioso foi interrompido após os distúrbios do 1,2,3, em 1966, e só foi retomado em 2008. A tradição foi novamente suspensa durante os anos em que vigoraram as medidas de combate à Covid-19.

M.C.