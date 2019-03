“MATER FÁTIMA” – ORAÇÃO MUNDIAL PELA PAZ – ASSINALA CENTENÁRIO DO FALECIMENTO DOS PASTORINHOS DE FÁTIMA

Macau está convidado a juntar-se… pela Internet

Pela data da celebração do centenário do falecimento dos Pastorinhos de Fátima, Santa Jacinta e São Francisco Marto, milhões de pessoas por todo o mundo irão unir-se em oração pela Paz.

Trata-se do projecto “Mater Fátima – Para o Mundo”, que terá início no próximo dia 4 de Abril (quando se recorda os cem anos do falecimento de São Francisco Marto) e voltar-se-á a repetir a 20 de Fevereiro de 2020 (pelo centenário da morte da Santa Jacinta Marto).

De acordo com o site oficial do projecto, o “centenário da partida ao céu” dos dois pastorinhos será comemorado, “unindo o mundo em oração pela Paz, pela Salvação das Almas e pela Reparação dos Corações de Jesus e de Maria”, com base em três pilares: Adoração ao Santíssimo Sacramento, oração do Santo Rosário e consagração ao Imaculado Coração de Maria.

Numa entrevista ao programa “Matinais” da Angelus TV, o coordenador do projecto e capelão do Santuário de Fátima, padre Hector Martinez, assinalou que «um dos grandes pilares que Nossa Senhora deixou para o mundo é a procura da Paz».

«Ao aproximar-se o centenário da morte de São Francisco Marto, a 4 de Abril de 2019, e de Santa Jacinta Marto, a 20 de Fevereiro de 2020, achamos que é importante convidar o mundo a unir-se numa iniciativa que responda à mensagem de Nossa Senhora de Fátima. E ela pediu para rezar o Terço, especialmente com este sentido pela Paz», acrescentou o sacerdote.

O evento terá lugar na paróquia de Fátima, em Portugal, entre as 20 e as 21 horas (4 e 5 horas da madrugada de dia 5 de Abril em Macau), com transmissão para todo o mundo, via Internet.

Segundo explicou a responsável pelas redes sociais do projecto, Marina Vieira, em declarações ao “Matinais”, o «objectivo não é trazer todos para a igreja de Fátima», mas «que possam estar unidos a nós através da Internet, para que, naquele dia e naquela hora – se possível, porque temos as diferenças de fusos horários – se unam em oração».

Assim, indica o site oficial, “será celebrado um evento simultâneo globalmente e cada país decidirá, de acordo com sua conveniência e a das suas comunidades, a hora de adoração, oração e consagração”.

Quanto à escolha da paróquia de Fátima, o padre Hector explicou que é o local «onde foram baptizados os Pastorinhos». A partir dos relatos da Irmã Lúcia de Jesus, sabe-se que também neste lugar «São Francisco Marto passava horas consolando Jesus Cristo no sacrário», o Jesus escondido, como ele costumava dizer.

O MUNDO PRECISA DE ORAÇÃO

De acordo com o padre Hector Martinez, a ideia de realizar esta iniciativa prende-se com o facto da oração ser «um pedido espiritual de Nossa Senhora pelas dificuldades que o mundo enfrenta hoje, sendo que disso somos todos conscientes». A título de exemplo, o sacerdote citou «o aborto e a ideologia de género». Portanto, «têm que ser muitas pessoas, milhões no mundo, unidas em oração», referiu.

Na sua página do Facebook, o projecto “Mater Fátima” sublinha: “Olhando para o mundo de hoje, onde segundo São João Paulo II está presente uma cultura de morte (aborto, eutanásia, terrorismo…), uma apostasia silenciosa onde se vive como se Deus não existisse, onde somos combatidos com uma ideologia de género que nos afasta verdadeiramente do que somos, onde se usam e abusam de todos os vícios (álcool, droga, pornografia, redes sociais…) e onde somos combatidos por um extremo racionalismo que exclui do homem a alma, a vida eterna e a existência do pecado, torna-se difícil continuar a espalhar a mensagem do bom mestre a todas as criaturas”.

A mesma página recorda que há cem anos a Virgem Maria apareceu aos Pastorinhos na Cova da Iria e “transmitiu-nos pontos-chave para podermos levar avante o grande testemunho do seu Filho”, como a oração do Terço, a devoção ao Imaculado Coração de Maria, a oração pelas almas dos pobres pecadores, a comunhão reparadora dos cinco primeiros sábados.

“Em resposta aos pedidos de Nossa Senhora, queremos convidar o mundo a unir-se em oração nos dias dos centenários da morte dos Pastorinhos Francisco e Jacinta Marto, seguindo os seus exemplos na consolação de Nossa Senhora e de Jesus, tão preocupados com o mundo”, pode ler-se.

Os elementos essenciais para este dia de oração são estarmos unidos à mesma hora, através dos Meios de Comunicação Social; cumprirmos uma hora de Adoração Eucarística reparadora; rezarmos o Terço; a Consagração ao Imaculado Coração de Maria; jejuarmos durante um dia e confessarmo-nos nas paróquias.

Para mais informações sobre o projecto, visite a página oficial na Internet: https://materfatima.org, e a página do Facebook: https://www.facebook.com/materfatima.

