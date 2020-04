Crise aproxima Diocese e Governo de Hong Kong

CARDEAL D. JOHN TONG FALA DE ANSIEDADE GENERALIZADA NA REGIÃO VIZINHA

O Administrador Apostólico da Diocese de Hong Kong, o cardeal-emérito D. John Tong, publicou a já tradicional Carta Pastoral pela Páscoa, no passado dia 12 de Abril.

Na versão em língua inglesa da missiva, D. John Tong realça a colaboração estreita entre a sua diocese e o Governo de Hong Kong no combate ao Covid-19, justificando assim o porquê de ter decidido reduzir substancialmente os serviços sociais e pastorais da Diocese, que voltou a liderar desde a morte do bispo Michael Yeung, em Janeiro do ano passado.

À semelhança da diocese de Macau, o cardeal-emérito ordenou o fecho das igrejas paroquiais, tendo ao mesmo tempo autorizado a transmissão “online” das missas. No entanto, algumas igrejas e capelas permanecem abertas por forma a permitir que os fiéis possam rezar individualmente, desde que cumprida a regra do distanciamento social.

Até ao final do Tempo Pascal as principais missas irão continuar a ser transmitidas via Internet, com o objectivo de evitar a concentração de pessoas.

Na carta dirigida aos fiéis católicos, D. John Tong manifesta preocupação quanto à previsível subida do número de desempregados na ex-colónia britânica e com o generalizado estado de ansiedade das pessoas em relação à saúde dos seus familiares e à dificuldade em obterem material de protecção, como máscaras e produtos de higienização, caso o número de infectados venha a aumentar consideravelmente na Região Administrativa Especial.

José Miguel Encarnação