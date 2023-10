JEJUM E PENITÊNCIA: PATRIARCA LATINO DE JERUSALÉM LANÇOU APELO À PAZ NO MUNDO

Macau rezou pela Terra Santa

A Igreja Católica em Macau respondeu afirmativamente ao apelo lançado pelo Patriarca Latino de Jerusalém para um dia de jejum e penitência pela paz no mundo.

Em nome de todos os bispos da Terra Santa, D Pierbattista Pizzaballa, OFM, convidou há dias todas as paróquias e comunidades religiosas espalhadas pelo mundo a cumprirem jejum e penitência, em nota enviada às dioceses.

Na passada terça-feira, 17 de Outubro, a Igreja em Macau associou-se à iniciativa, tendo muitos fiéis se deslocado às igrejas do território para rezarem pela paz no mundo, quando se intensificam os ataques entre Israel e a Faixa de Gaza. Na Sé Catedral, por exemplo, rezou-se o Rosário e houve Adoração do Santíssimo.

No final da missa dominical de 15 de Outubro, o padre Daniel Ribeiro, SCJ, sensibilizou «todos aqueles cuja saúde permita cumprirem um dia de jejum e abstinência». O vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa lembrou que «os cristãos sabem bem o poder da oração», e que «na qualidade de católicos devemos comprometer-nos com o mundo. Neste caso, em especial, comprometer-nos com a Terra Santa».

No dia seguinte à acção promovida pelo Patriarca Latino de Jerusalém, foi a vez de crianças e jovens do mundo inteiro rezarem pela paz universal. Em Macau, os mais novos rezaram o Terço, tendo alguns deles reunido na capela de São Nuno da igreja da Sé Catedral, a meio da tarde de quarta-feira.

Já no último Domingo, no final da missa da Sé Catedral, foi rezada uma Avé Maria pela paz. «Alcancemos a paz no mundo, pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Fátima», disse o padre Daniel perante a Assembleia de Fiéis.

Desde que se reiniciou o conflito entre o Estado de Israel e o grupo do Hamas, no dia 7 deste mês, que se vêm sucedendo acções pela paz no mundo, sendo um dos objectivos travar a escalada de violência no Médio Oriente, que se começa a alastrar a outros países da região.

Ao mesmo tempo que israelitas e palestinianos medem forças com graves consequências para as populações que vivem dos dois lados da barricada, continua a decorrer o Sínodo do Bispos na Cidade do Vaticano. Nos últimos dias sucederam-se inúmeras declarações de apelo à paz por parte do Papa Francisco e do clero residente na Santa Sé, assim como de inúmeros participantes no encontro, provenientes dos cinco continentes.

J.M.E.