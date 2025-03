INSTITUTO RICCI DE MACAU REVELA AGENDA

Prémio Deignan, Acta Pekinensia e Adam Schall von Bell

Os nomes das entidades agraciadas no âmbito da segunda edição do Prémio Deignan de Empreendedorismo Responsável vão ser conhecidos no final deste mês, em Macau. A cerimónia de entrega dos galardões, que distinguem boas práticas empresarias, decorre a 29 de Março, no Auditório do Centenário de Fátima, localizado no campus da Ilha Verde da Universidade de São José.

Organizada pelo Instituto Ricci de Macau, pelo grupo Wofoo Social Enterprises, de Hong Kong, e pela Universidade de São José, a iniciativa visa encorajar práticas empresariais e comerciais éticas, e envolver as Pequenas e Médias Empresas de Macau num esforço conjunto que possa resultar na criação de modelos de negócios sustentáveis, orientados pelos princípios da justiça, solidariedade e responsabilidade social.

Anunciado em Abril de 2022, o Prémio Deignan de Empreendedorismo Responsável homenageia o padre Alfred Deignan, sacerdote jesuíta falecido em 2018. A edição inaugural do certame distinguiu três empresas de Macau e outras tantas de Hong Kong. O escritório de advogados C&C esteve entre as empresas locais agraciadas com o galardão, a par da MSS Recruitment e da Macau Newland Technology. A empresa dirigida pelo advogado Rui Cunha foi distinguida com o Prémio de Prata, com o júri a valorizar as práticas ambientais, sociais e de governação adoptadas pela empresa, bem como a aposta numa equipa multicultural e multidisciplinar.

A segunda edição do Prémio Deignan de Empreendedorismo Responsável é um dos eventos de maior nomeada promovidos pelo Instituto Ricci de Macau este ano, mas não é, de todo, a única iniciativa de relevo promovida pelo “think thank” da Companhia de Jesus. Para o início do Outono está agendado o Simpósio Anual do Instituto Ricci de Macau, este ano focado na Acta Pekinensia e dinamizado em parceria com o Instituto Ricci para a História do Intercâmbio Cultural Sino-Ocidental, do Colégio de Boston.

«O Simpósio do Instituto Ricci de Macau vai ser organizado, no território, em colaboração com o Instituto Ricci do Colégio de Boston. Tem como tema “Descodificar textos interculturais” e como foco os quatro volumes da Acta Pekinensia. Trata-se de um projecto comum de investigação no qual os dois institutos têm vindo a trabalhar desde há 25 anos», explicou a’O CLARIM o padre Stephen Rothlin.

Como é habitual, o Instituto Ricci de Macau organiza ainda todos os meses um fórum de discussão dedicado a diferentes temas. O próximo está agendado para 29 de Abril e tem como oradora Claudia von Collani, teóloga alemã que traz a Macau novas perspectivas sobre a vida e o legado do jesuíta Johann Adam Schall von Bell.

Marco Carvalho