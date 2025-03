GUARDIÕES DAS CHAVES – 10

A questão pascal e as caridades papais: Aniceto, Sotero, Eleutério

SANTO ANICETO (150/157 – 153/168)

O 11.º Papa da lista oficial do Vaticano é Santo Aniceto, nascido na Síria. Tal como os pontífices anteriores, lutou activamente contra o gnosticismo e o marcionismo.

Pediu ao clero que não usasse cabelo comprido, seguindo São Paulo («Não vos ensina a própria natureza que, se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra?» I Coríntios 11, 14).

Foi durante o seu pontificado que surgiu a polémica sobre a data da celebração da Páscoa. Havia duas tradições: uma no Oriente e outra no Ocidente.

A tradição oriental seguia São João e São Filipe, que celebravam a Páscoa no 14.º dia do mês judaico de Nissan. A razão é que foi nesse dia que Jesus teve a Última Ceia.

No Ocidente, porém, seguindo São Pedro e São Paulo, celebrava-se a Ressurreição do Senhor no Domingo seguinte ao 14.º dia de Nissan. Embora não fosse a data exacta em que se celebrou a Última Ceia, sublinhava-se, no entanto, a importância do Domingo como comemoração da Ressurreição do Senhor, porque foi no primeiro dia da semana (Domingo) que Jesus ressuscitou dos mortos. O Papa Aniceto seguiu a celebração da Páscoa segundo a tradição de São Pedro.

Nesta altura, São Policarpo, bispo de Esmirna (ver PAIS DA IGREJA n.º 5), discípulo de São João, foi a Roma para apelar ao Papa para que seguisse a tradição de São João. Nenhum dos dois convenceu o outro, mas o Santo Padre permitiu-lhe graciosamente que continuasse a celebrar no 14.º dia de Nissan, uma vez que não se tratava de uma questão de dogma, mas de disciplina.

Morreu como mártir e foi sepultado junto ao túmulo de São Pedro.

SÃO SOTERO (162/168 – 170/177)

O 12.º Papa nasceu em Fondi, na Itália. Caporilli diz que podemos chamar a São Sotero “o Papa da Caridade” (Os Pontífices Romanos). Prova disso é uma carta relatada por Eusébio, na sua “História Eclesiástica” do Século IV. A carta foi escrita por São Dionísio, bispo de Corinto, aos romanos, falando da ajuda material que Roma tinha prestado às comunidades pobres e de como o Papa Sotero tinha mesmo aumentado o montante que Roma enviava. O bispo de Corinto acrescentou que o Santo Padre exortava “com as suas palavras abençoadas os irmãos que vêm a Roma, como um pai amoroso faz com os seus filhos” (JS Brusher e E Borden, “Popes Through the Ages”).

Outro pormenor significativo na carta do bispo Dionísio foi a sua referência não só à carta do Papa Sotero, mas também à carta que o Papa São Clemente tinha escrito aos Coríntios (cf. Keeper, 7). Dionísio diz que eles lerão na igreja a carta do Santo Padre “de vez em quando”, tal como lerão também a carta que São Clemente lhes escreveu.

Além disso, o Papa Sotero reiterou o ensinamento de que o Matrimónio é um Sacramento, válido apenas se for abençoado por um sacerdote.

O Papa Sotero foi coroado com o martírio e sepultado no cemitério de Calisto (Calisto acabou por se tornar o 16.º Pontífice Romano).

SÃO ELEUTÉRIO (171/177 – 185/193)

Eleutério nasceu em Nicópolis, uma cidade da Grécia que, à época, era a capital da província romana de Épiro Vetus.

Foi durante o seu pontificado que surgiu a heresia do Montanismo. Montano, o seu fundador, defendia que a “inspiração e o êxtase do Espírito Santo deviam guiar os fiéis e não a hierarquia, que o martírio devia ser procurado precipitadamente, que o casamento era errado e que Montano era, se não o próprio Espírito Santo, o autêntico arauto do Espírito Santo” (JS Brusher e E Borden, “Popes Through the Ages”, pág. 26). A doutrina errónea que opõe o Espírito Santo à hierarquia da Igreja reapareceu nos últimos tempos, quando se faz a distinção entre a Igreja carismática e a Igreja hierárquica. A Igreja, no entanto, tem insistido recentemente que “o Espírito renova continuamente [a Igreja], edifica-a e guia-a ‘com dons hierárquicos e carismáticos’ (Concílio Ecuménico Vaticano II, Constituição Dogmática Lumen Gentium, 4)” – Congregação para a Doutrina da Fé, Carta Iuvenescit Ecclesia, 14 de Março de 2016 – Carisma e hierarquia são inseparáveis e complementares.

A heresia montanista chegou ao Ocidente de forma diluída, e é provavelmente por isso que não lhe foi dada muita atenção na altura. Entretanto, os gnósticos e os marcionitas continuavam o seu proselitismo em Roma.

O Papa Eleutério, tal como os dois Papas anteriores, também morreu mártir e foi sepultado junto dos restos mortais de Pedro.

Pe. José Mario Mandía