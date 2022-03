FOTOLEGENDA

CONVÍVIO JUNTA CRIANÇAS, PAIS E CATEQUISTAS EM CHEOC VAN – Crianças, pais e catequistas da paróquia da Sé Catedral juntaram-se em convívio, na Casa Ricci, em Cheoc Van, no passado Domingo (27 de Março). A actividade realizou-se logo após a habitual missa em Português das 11:00 horas. Apadrinhado pelo padre Daniel Ribeiro, o programa de actividades contemplou um breve momento de oração, ao qual se seguiu um almoço-volante e a realização de diversos jogos. A tarde terminou com a celebração do aniversário do seminarista de Macau, Adriano Agostinho.