TESOURO DE ARTE SACRA DA IGREJA DE SÃO DOMINGOS ALTERA HORÁRIO DE ENCERRAMENTO

O Tesouro de Arte Sacra da Igreja de São Domingos tem um novo horário de encerramento desde o dia 1 de Março.

Segundo nota de Imprensa do Instituto Cultural enviada a’O CLARIM, o Tesouro de Arte Sacra passa a encerrar às quintas-feiras e durante o período entre os dias 4 e 13 de Maio de cada ano. Aos sábados e nos dias 13 e 25 de cada mês estará encerrado a partir das 15:00 horas. No entanto, caso os dias 13 e 25 coincidam com um Domingo, o espaço manter-se-á aberto.

O núcleo museológico está aberto diariamente entre as 10:00 horas e as 18:00 horas.

De acordo com a mesma nota, o objectivo desta medida visa “garantir uma melhor coordenação com as actividades religiosas da igreja de São Domingos e melhor controlar o fluxo de visitantes no espaço, no âmbito dos trabalhos de prevenção pandémica”.

“O Tesouro de Arte Sacra, um dos museus com características de Macau, encontra-se localizado na torre sineira anexa à igreja de São Domingos, no Largo de São Domingos, sendo o espaço composto por três pisos, onde é possível visitar a exposição de um espólio de mais de trezentas valiosas relíquias religiosas da Igreja Católica em Macau. A grande diversidade dos itens exibidos permite conhecer a história das actividades da religião católica realizadas em Macau e na Ásia e a magnificência das artes representadas”, pode ler-se na missiva.

O Instituto Cultural assegura que “irá continuar a cumprir as normas de prevenção pandémica, implementadas pelos Serviços de Saúde, a fim de adoptar as providências necessárias na organização das suas actividades artísticas e culturais”, acentuando ainda a necessidade dos visitantes do Tesouro de Arte Sacra “usarem máscara, submeterem-se à medição da temperatura corporal, efectuarem a leitura do Código QR exclusivo para estabelecimentos, no âmbito do registo de itinerários, apresentar o respectivo código de saúde de Macau pessoal válido, manter um distanciamento social adequado e colaborar com as medidas de prevenção pandémica e de controlo do fluxo de pessoas em vigor no local”.

Para mais informações, os interessados podem contactar o Instituto Cultural através do telefone n.º 28 357 911, durante o horário de expediente, e visitar a página electrónica do Museu de Macau, em www.macaumuseum.gov.mo