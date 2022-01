FAMÍLIAS EM SÃO LOURENÇO–Famílias da paróquia de São Lourenço participaram na Missa da Festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, que todos os anos é celebrada no dia 26 de Dezembro. Presidida pelo padre Joseph Chow, a Eucaristia incluiu a administração do Sacramento do Baptismo a crianças. FOTO: Ivan Leong