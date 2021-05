Fotolegenda

MELHOR LIDERANÇA PARA AS ESCOLAS CATÓLICAS – O programa para a certificação, na área da liderança, de directores e outros responsáveis pela gestão das escolas católicas de Macau arrancou no passado dia 11 de Maio. Co-organizado pelo Domingos Lam – Centro para a Pesquisa em Educação, da Universidade de São José, e pela Comissão Diocesana da Educação Católica, o programa tem a duração de oito semanas. Foram inscritos 31 participantes, oriundos de dezoito escolas católicas do território, após minuciosa selecção. A primeira sessão dos trabalhos foi presidida pelo bispo D. Stephen Lee.