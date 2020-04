FÉ VENCE A PANDEMIA – D. Stephen Lee ministra a Sagrada Comunhão aos fiéis que no Primeiro Domingo de Páscoa se deslocaram ao adro da igreja da Sé Catedral para o efeito. O bispo de Macau presidiu à Missa do Domingo da Ressurreição, em língua chinesa, à porta fechada, tendo a cerimónia sido transmitida “online”, com recurso a diversas plataformas digitais, para os quatro cantos do mundo.