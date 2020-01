PADRE DANIEL CEREZO REGRESSOU A ESPANHA– O padre Daniel Ruiz Cerezo, missionário comboniano, regressou a Espanha, o seu país-natal, no dia 7 de Janeiro. Em jeito de despedida, o sacerdote celebrou missa na igreja de São Lázaro, no passado dia 5, por ocasião da Festa da Epifania do Senhor, uma vez que liderou aquela paróquia entre 1993 e 1998.