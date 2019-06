COMUNHÃO E PROFISSÃO DE FÉ NO CARMO – Bernardo João Torrão, Daniela Oliveira, Leong Lorraine, Lucas Capuano e Gabriela Chaves receberam o Sacramento da Eucaristia (Primeira Comunhão) no passado dia 26 de Maio – 6º Domingo de Páscoa –, na igreja de Nossa Senhora do Carmo (Taipa). Também na mesma ocasião, Álvaro Rodrigues, Gabriela Chaves e Yara Lúcia Pinto fizeram a Profissão de Fé. A cerimónia foi presidida pelo padre Andrzej Blazkiewicz.