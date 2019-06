ANTIGOS ALUNOS DO SEMINÁRIO DE SÃO JOSÉ E COROS DE SÃO TOMÁS E DA SÉ CATEDRAL CELEBRARAM O FIM DO MÊS DE MARIA

Fé mariana: antes, agora e depois

À semelhança dos últimos anos, a Associação dos Antigos Alunos do Seminário de São José juntou-se ao Coro de São Tomás e ao Coro da Sé Catedral, no passado dia 28 de Maio, para celebrar na igreja do Seminário a conclusão do mês de Maria. Estiveram presentes cerca de quarenta pessoas.

Um antigo aluno da instituição de ensino lembrou que nos tempos em que estudava no Seminário celebrava na noite do dia 31 de Maio a festa que marca a conclusão do mês mariano, com a recitação do Terço e com cânticos junto à Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, localizada na horta maior.

Após a cerimónia, realizou-se um jantar-convívio num restaurante local, para o qual foram convidados o pároco de São Lázaro, padre João Lau, e o vigário da Sé Catedral, padre Daniel Ribeiro.