FOTOLEGENDA

CRIANÇAS MAIS PERTO DE JESUS, NO CARMO – Cinco crianças receberam o Sacramento da Eucaristia, na missa dominical em Português do passado dia 7 de Maio, na igreja de Nossa Senhora do Carmo. Na Eucaristia celebrada pelo padre Eduardo Emilio Agüero, SCJ, três meninos e duas meninas, com idades compreendidas entre os oito e os dez anos, comungaram pela primeira vez perante a Assembleia de Fiéis. No próximo Domingo, 14 de Maio, será a vez de duas crianças – um menino e uma menina com doze anos cada – fazerem a Profissão de Fé.