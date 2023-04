VIA-SACRA NA IGREJA DO CARMO –A comunidade de língua portuguesa da paróquia da igreja de Nossa Senhora do Carmo rezou a Via-Sacra no Domingo de Ramos, 2 de Abril. O acto foi presidido pelo padre Eduardo Agüero, SCJ, tendo participado crianças da infância missionária, jovens, o Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GELMac), pais, catequistas e fiéis da comunidade em geral.