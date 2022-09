FOTOLEGENDA

PRIMEIRA COMUNHÃO NA SÉ CATEDRAL–Catorze crianças receberam o Sacramento da Eucaristia, no passado Domingo, 25 de Setembro, na igreja da Sé Catedral. A Festa da Primeira Comunhão teve lugar na missa das 11:00 horas, a qual foi celebrada pelo padre Daniel Ribeiro, SCJ. Dez meninos e quatro meninas participaram na missa em Português, acompanhados por familiares e amigos que desta forma testemunharam o culminar de pelo menos dois anos de preparação para a Primeira Comunhão. Muitos deles irão agora prosseguir o seu percurso de fé. Esta cerimónia esteve agendada para o final do ano lectivo 2021-2022, mas acabou por ser adiada por motivos relacionados com a pandemia de Covid-19.