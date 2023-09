FORMAÇÃO EM DOZE SESSÕES, ATÉ JANEIRO DE 2024

Diocese lança curso sobre Ética Médica

A relação entre a Ética Médica e a Doutrina da Igreja Católica vai estar em análise no Curso de Formação em Ética Médica que a Comissão Diocesana para a Formação Catequética vai lançar a 11 de Setembro. A iniciativa estende-se por doze sessões, até 15 de Janeiro.

A Comissão Diocesana para a Formação Catequética vai promover, já a partir de 11 de Setembro, um curso exaustivo em Ética Médica. A formação, que decorre até 15 de Janeiro do próximo ano e comporta um total de doze sessões, destina-se a profissionais de saúde, mas também à população em geral. A única exigência é que os candidatos tenham completado o curso em Ética Fundamental ministrado pela Comissão ou por outras instituições certificadas.

Ao longo de doze segundas-feiras, três especialistas convidados pela diocese de Macau vão abordar temas como o parto natural, o aborto, a eutanásia, a inseminação artificial ou a engenharia genética à luz da Doutrina da Igreja. O Curso de Formação em Ética Médica propõe discutir, de forma transversal, questões como a relação médico-doente, a objecção de consciência na Medicina, as decisões éticas centradas nas famílias, bem como a relação entre a Ética Médica e a Doutrina da Igreja.

No pequeno anúncio em que dá conta do lançamento da acção de formação, a referida Comissão Diocesana defende que as normas éticas, quando adoptadas em plena concordância com a doutrina, a fé e os ensinamentos da Igreja Católica, “orientam as pessoas” para que possam seguir um caminho que leva à beatitude e à bem-aventurança.

O curso, salienta a organização, ajuda os participantes a compreender melhor a estrutura lógica em que se alicerçam os padrões e as normas éticas defendidas pela Igreja Católica, tendo como ponto de partida os preceitos dos Dez Mandamentos.

A ética médica católica é tida como o conjunto de valores, princípios morais e acções relevantes pelos quais se devem guiar os profissionais do sector da Saúde, tendo como ponto de partida o princípio fundamental de que o direito à vida é inviolável.

O Curso de Formação em Ética Médica, ministrado em Cantonense, tem um custo de inscrição de mil e 500 patacas, mas a Diocese devolve um terço do valor cobrado a quem não falhar a nenhuma das doze sessões. Entre os especialistas convidados estão Daniel Wong e Michael Poon Chi Ming. Wong lidera o Departamento de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Eastern de Hong Kong e é o actual presidente da Comissão Diocesana para a Bioética da vizinha Região Administrativa Especial. Membro do mesmo organismo, Michael Poon ensina Teologia no Colégio de Teologia e Filosofia do Seminário do Espírito Santo, também em Hong Kong.

Marco Carvalho