FESTA DA EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ É CELEBRADA A 14 DE SETEMBRO

Derrota da morte, vitória da salvação

A Igreja em Macau une-se à Igreja universal na celebração da Festa da Exaltação da Santa Cruz, que tem lugar a 14 de Setembro.

A Cruz tornou-se um objecto de culto primordial. O seu sentido espiritual foi incutido pelo próprio Jesus: «Quem não tomar a sua cruz para me seguir, não é digno de mim» (Mt., 10,38). A Cruz passou então a ser sinal sagrado e objecto de culto. Temos assim a Adoração da Cruz na Sexta-feira Santa e a celebração, a 14 de Setembro, da Exaltação da Santa Cruz como Festa do Senhor (com sobreposição aos Domingos comuns, caso a Festa caia nesse dia). A Cruz é a aceitação humilde, confiante e incondicional, por parte do crente, do sofrimento e das adversidades da vida, numa associação à Cruz de Cristo, vitoriosa sobre a morte.

A Exaltação da Santa Cruz, ou Dia da Santa Cruz, serve para homenagear a cruz na qual Jesus Cristo foi crucificado. Nas Igrejas orientais, a Festa remonta à dedicação da igreja do Santo Sepulcro (local do túmulo de Cristo) em Jerusalém, por volta do ano 335. Foi adoptada pela Igreja Católica Romana no Século VII. É também observada em várias tradições protestantes, no Luteranismo e Anglicanismo, por exemplo. Há também a Festa da Invenção da Santa Cruz, que se celebra a 3 de Maio. Na liturgia da Igreja Católica Romana, o presbítero deverá usar vestes encarnadas.

A Festa celebra a transformação redentora de um instrumento bárbaro de tortura e de aniquilação humana, numa “árvore da vida”, portadora de esperança e redenção. Em algumas tradições, uma cruz é orientada para as direcções cardeais para representar a natureza universal do sacrifício de Cristo, sendo as orações feitas pela salvação da humanidade.

A Exaltação da Santa Cruz tem ainda um sentido histórico, ao comemorar a descoberta da Verdadeira Cruz (ou Vera Cruz). A tradição refere que a relíquia terá sido encontrada por Santa Helena, mãe do imperador romano Constantino, durante a sua peregrinação à Terra Santa, entre 320 e 326. A capela de Santa Helena dentro da igreja do Santo Sepulcro foi construída pelos cruzados em sua homenagem; abaixo desta ficava a capela do Encontro da Verdadeira Cruz, na qual a cruz da crucificação de Cristo teria sido descoberta. Conta-se que ali estava o templo de Vénus em Jerusalém, que foi assim cristianizado com a edificação da capela do Encontro. Em 335 deu-se a dedicação da basílica e do santuário construído no Calvário por Constantino, que marca o local da Crucificação. A basílica, denominada de “Martyrium”, e o santuário, ou “Calvarium”, viriam a ser destruídos mais tarde pelos persas, em 614. A igreja do Santo Sepulcro, erigida no mesmo local, foi construída pelos cruzados em 1149.

Mas o mais importante é que a festa é acima de tudo uma celebração e comemoração da morte redentora e salvífica do Filho de Deus, a derrota da morte e vitória da salvação.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa