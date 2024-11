FASE DE INQUÉRITO ARRANCA AMANHÃ

Diocese de Macau ausculta idosos

Um projecto com contornos inéditos. A diocese de Macau é uma das entidades dinamizadoras de um inquérito de larga escala que vai procurar perceber que inquietações e desafios enfrentam os mais velhos em Macau. A iniciativa arranca já este sábado e estende-se até Março. Vão ser ouvidos cerca de dois mil idosos.

A diocese de Macau, o Instituto de Acção Social e a Universidade de São José – através da Faculdade de Ciências da Saúde e do Observatório para o Desenvolvimento Social de Macau – juntaram forças para tomar o pulso às condições em que vivem os idosos. Já a partir de amanhã, vão realizar um inquérito abrangente em todas as paróquias da RAEM.

Jacky Ho, director da Faculdade de Ciências da Saúde, em declarações a’O CLARIM, explicou que se pretende identificar lacunas nos mecanismos de assistência social promovidos pelo Governo, com o contributo de várias organizações não-governamentais, e procurar compreender porque razão alguns idosos ainda não são abrangidos pela rede de apoio patrocinada pelo Instituto de Acção Social. «Nos últimos anos registaram-se algumas situações que causaram alarme no seio da sociedade, depois de alguns idosos que viviam sozinhos terem falecido sem que ninguém se tivesse apercebido disso. Há também o receio de que com o actual sistema outros casos similares possam não ser identificados», adiantou o académico. «O Governo tem proporcionado ao longo dos anos bastantes recursos aos nossos idosos, mas temos a noção de que há ainda pessoas que não são abrangidas por estes serviços, ou porque acreditam que conseguem tomar conta deles próprios ou porque não sabem que podem recorrer a esses serviços», acrescentou.

A partir de amanhã e até Março de 2025, equipas de investigadores e voluntários vão procurar ouvir idosos, falantes de diferentes línguas e origens sociais, nas nove paróquias que constituem a diocese de Macau, com o propósito de compreender melhor as inquietações e as dificuldades com que se deparam. O objectivo é ouvir, ao longo dos próximos meses, cerca de dois mil (dos cem mil idosos que residiam no território no final do ano passado).

«O estudo é liderado por um dos centros de investigação da Universidade de São José, o Observatório para o Desenvolvimento Social de Macau, em conjunto com investigadores da Faculdade de Ciências da Saúde. O projecto vai estender-se por cerca de seis meses», confirmou o dirigente.

«Com o apoio da Diocese, a autorização do nosso Bispo e a colaboração dos párocos e das paróquias de Macau, iniciámos um plano de recrutamento de voluntários, com o intuito de angariar colaboradores que possam realizar as entrevistas e ajudar neste projecto. Cada um destes voluntários terá que frequentar uma formação de dez horas para que o projecto seja conduzido de modo uniforme», sublinhou Jacky Ho.

De acordo com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, Macau contava até ao final do ano passado com cerca de cem mil pessoas com 65 ou mais anos de idade, e a taxa de envelhecimento subiu para os 106,1 por cento, o que significa que por cada cem jovens, há aproximadamente 106 idosos.

O inquérito irá ser realizado em Cantonense, Mandarim, Português e Inglês.

Marco Carvalho