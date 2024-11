Carta do Bispo Stephen LEE sobre o “Inquérito à Situação Actual dos Idosos Católicos em Macau” (2024)

Irmãos e irmãs no Senhor,

No dia 28 de Julho deste ano celebrou-se o quarto Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. O Papa destacou que a solidão e o isolamento são factores importantes que afectam a saúde e o bem-estar dos idosos na actualidade. Lembrou que devemos valorizar todos os momentos em que encontramos idosos e reconhecer os seus contributos. O Papa exorta-nos a não só nos preocuparmos com a saúde física dos idosos, como também a prestarmos atenção às suas necessidades espirituais. Salientou que a solidão não é inevitável na velhice, mas sim uma névoa que a sociedade precisa de trabalhar em conjunto, no sentido de a eliminar. Por isso, cada um dos membros da nossa Igreja deve tomar a iniciativa de contactar e apoiar os anciãos que os rodeiam, com uma mente aberta para que estes possam sentir o calor de serem valorizados e amados.

Hoje, Macau enfrenta o desafio crescente do envelhecimento e o número de idosos no seio da Igreja e da comunidade também aumenta constantemente. Segundo dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, até ao final de 2023 a população idosa de Macau com 65 ou mais anos de idade terá atingido cerca de 100 mil pessoas, sendo que a taxa de envelhecimento subiu até 106,1%, o que significa que por cada 100 jovens, há aproximadamente 106 idosos. À medida que o número de idosos continua a crescer, devemos pensar mais profundamente sobre como prestar-lhes apoio, para que cada idoso possa viver no abraço da dignidade e do amor, e desfrutar de cada momento da vida.

Face a esta realidade, a Diocese de Macau lançou um inquérito intitulado “Inquérito sobre a Situação Actual da Saúde e o Apoio à Vida dos Idosos Católicos em Macau”, a fim de obter uma compreensão mais abrangente das reais necessidades dos idosos paroquianos locais, e formular orientações pastorais e de serviço que lhes sejam adequadas. Tem também como objectivo a obtenção de financiamentos por parte do Instituto de Acção Social.

A Comissão para a Vida da Diocese de Macau, em conjunto com a Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de São José, lançou este extenso inquérito em Outubro deste ano, através de questionário presencial, junto de cidadãos com 60 ou mais anos de idade, que se encontram sozinhos e não recebem apoios sociais.

A implementação deste projecto diocesano depende das vossas orações e do vosso apoio. Convidamos, sinceramente, todos os paroquianos a cooperarem com o processo de inquérito em curso. Ao mesmo tempo são todos bem-vindos para ajudar como inquiridores voluntários e, assim, auxiliar os paroquianos idosos a preencherem os questionários.

Posteriormente, iremos criar grupos de voluntários com o propósito de realizar inquéritos nas várias paróquias da Diocese, por etapas. Se necessário, deslocar-nos-emos às casas de paroquianos idosos com mobilidade reduzida para recolher os dados mais relevantes.

Para detalhes do projecto e datas específicas, os voluntários podem encontrar mais informações junto dos párocos e da Comissão Diocesana para a Vida.

Peçamos ao Pai Celestial que nos conceda o Seu Espírito Santo, para iluminar a nossa sabedoria, aquecer os nossos corações e fortalecer a nossa vontade. Vamos andar de mãos dadas, valorizando cada idoso, para que através do nosso cuidado possam sentir a beleza da vida.

D. Stephen LEE Bun Sang

Bispo de Macau