EXPOSIÇÃO FOI INAUGURADA A 17 DE JUNHO

“Milagres Eucarísticos no Mundo” sem data de encerramento

O encerramento estava previsto para este Domingo, mas a exposição “Milagres Eucarísticos no Mundo”, que se encontra patente ao público no Centro Diocesano, vai ser prolongada até data a definir. A informação foi transmitida a’O CLARIM pela Associação Católica Cultural de Macau, a entidade responsável por trazer a mostra ao território.

Inaugurada a 17 de Junho – dois dias antes do Governo ter declarado o estado de prevenção imediata –, a exposição “Milagres Eucarísticos no Mundo” vai continuar patente ao público para além de 31 de Julho, dia para o qual estava previsto o seu encerramento. A informação foi avançada a’O CLARIM por Joni Cheng. A dirigente da Associação Católica Cultural de Macau assegurou que a mostra, idealizada e concebida pelo Beato Carlo Acutis, vai continuar a poder ser visitada até data a definir. «Tencionamos prolongar o período de exposição, mas as datas concretas ainda estão por definir. Daremos uma informação mais actualizada, assim que os detalhes estiverem confirmados», clarificou Joni Cheng.

A decisão de prolongar a exposição – actualmente suspensa – permite que um maior número de pessoas possa visitar um certame que já percorreu os cinco continentes, até porque a Diocese viu-se obrigada a suspendê-la apenas dois dias depois de a ter inaugurado.

O pior surto de Covid-19 registado em Macau desde o início da pandemia, há quase dois anos e meio, levou as autoridades a encerrar museus e salas de espectáculos, suspendendo assim toda e qualquer actividade cultural.

Embora tenha sido inaugurada pelo bispo D. Stephen Lee há cerca de mês e meio, estes “Milagres Eucarísticos no Mundo” despertaram curiosidade junto da população do território, sublinhou Joni Cheng: «Nos primeiros dias da exposição, mesmo antes do surto, a mostra foi muito bem recebida e atraiu um número bastante grande de visitantes, não apenas da comunidade católica, mas também de outros quadrantes da sociedade».

A iniciativa dá a conhecer dezassete milagres eucarísticos aprovados pela Igreja Católica, entre os quais estão as revelações ocorridas em Lanciano, Bolsena e, mais recentemente, em Buenos Aires, arquidiocese que teve como arcebispo o actual Papa Francisco.

Originalmente pensada para o mundo da Internet, com fotografias e descrições históricas dos principais milagres eucarísticos que ocorreram ao longo dos séculos, a exposição é tida como um dos grandes legados de Carlo Acutis. Movido por uma intensa fé, o jovem italiano – faleceu em 2006, aos 15 anos de idade, vítima de leucemia fulminante – colocou os seus amplos conhecimentos informáticos ao serviço da fé, ao criar vários portais electrónicos voltados para o desígnio da evangelização.

Marco Carvalho