EM PORTUGUÊS, PELA PRIMEIRA VEZ

Tríduo Pascal celebrado em Ká-Hó

A igreja de Nossa Senhora das Dores, em Ká-Hó, vai celebrar o Tríduo Pascal, pela primeira vez, em língua portuguesa. A ermida, recorde-se, foi recentemente confiada pela diocese de Macau à Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus.

A pastoral para a comunidade de língua portuguesa da paróquia de Nossa Senhora do Carmo promove a celebração do Tríduo Pascal, o período litúrgico em que os católicos de todo o mundo revivem a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. No entanto, as cerimónias não vão ter lugar na igreja paroquial da ilha da Taipa, mas sim na igreja de Nossa Senhora das Dores, em Ká-Hó, ermida que se encontra ao cuidado dos padres dehonianos.

A igreja de Nossa Senhora das Dores recebeu nos dois últimos anos as cerimónias de Sábado Santo, com a observação no local de todos os passos da liturgia da Vigília Pascal. Este ano, as celebrações têm início no dia 17 de Março, com o ritual do Lava-pés. «Na Quinta-feira Santa vamos realizar a cerimónia do Lava-pés, às 19:00 horas. Depois, na Sexta-feira Santa, será celebrada a Paixão do Senhor, às 16:00 horas. Por fim, e a exemplo do que fizemos nos dois últimos anos, no Sábado Santo vamos dinamizar a Vigília Pascal na igreja de Nossa Senhora das Dores, a partir das 19:00 horas. Haverá também cerimónia de Baptismo e Crisma em Ká-Hó», detalhou o padre Eduardo Emilio Agüero, SCJ.

A celebração do Tríduo Pascal em Coloane vai ao encontro do plano concebido pela diocese de Macau com vista ao reaproveitamento da igreja de Nossa Senhora das Dores, depois de vários anos em que a pequena igreja foi palco de actividades religiosas esporádicas. Daí que um dos objectivos dos padres dehonianos seja a promoção de actividades litúrgicas e pastorais com maior frequência e transformar Ká-Hó num centro permanente de espiritualidade. «É um centro de peregrinação e de espiritualidade. Não é uma paróquia, mas o Bispo já nos deu permissão para que se façam outras coisas. Possivelmente, vamos poder celebrar baptismos na igreja de Nossa Senhora das Dores, ainda que seja sempre necessária a referência do pároco», explicou o vigário paroquial da igreja de Nossa Senhora do Carmo para a comunidade de língua portuguesa.

«Ká-Hó é sobretudo um centro de espiritualidade, para retiros e para convívio. Estamos abertos a receber grupos das escolas católicas, das paróquias e de jovens. Quem quiser lá ir, tem que marcar antecipadamente. Os grupos podem vir acompanhados por outros sacerdotes, embora também possamos ajudar. Vamos ter dois padres dedicados a este serviço. Actualmente, somos cinco [padres dehonianos] em Macau e com eles os dois vamos colaborar», concluiu o padre Eduardo.

Marco Carvalho