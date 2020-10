EM MEMÓRIA DO PADRE GUILHERME SCHMID SDB

Coro de São Tomás lembra o mestre dos professores

O “Schola Cantorum Sanctus Thomas” (Coro de São Tomás) vai realizar um mini-concerto, dirigido pelo maestro Simão Barreto, em memória dos vinte anos do falecimento do padre Guilherme Schmid SDB, no próximo dia 24 de Outubro, pelas 15:00 horas, na igreja do Seminário de São José. A entrada é gratuita.

O padre Guilherme Schmid viveu em Macau entre 1939 e 1966. Foi um profundo conhecedor de Música, possuindo uma grande sensibilidade artística.

Durante a sua actividade como professor de Música, ensinou muitos alunos, entre os quais algumas ilustres personalidades de Macau, como D. Arquimínio da Costa, padre Áureo Castro ou o maestro Simão Barreto.

O “Schola Cantorum Sanctus Thomas” é um coro masculino formado por antigos alunos do Seminário de São José.

A Redacção