Uma Diocese contemporânea

Chega-se hoje à conclusão que a decisão do bispo D. Stephen Lee de introduzir a Oração a São Roque no final das missas públicas foi um passo inovador, na medida em que, desde então, outras iniciativas do mesmo teor têm vindo a ter lugar com regularidade nas nove paróquias que constituem a diocese de Macau.

Mais recentemente, também por decisão do nosso bispo, a Diocese realizou a Novena especial de Oração pelos Cidadãos de Hong Kong, entre os dias 11 e 19 de Março, e já na passada sexta-feira o Paço Episcopal tornou pública a inclusão da Oração Especial para o Fim da Guerra, também no final das missas públicas, de 20 a 28 de Março.

Quer se trate de orações diárias, de orações pontuais – rezadas apenas em determinada data – ou de novenas, todas são um importante complemento para o exercício da fé, mais não seja porque são destinadas a um fim específico, muitas das vezes relacionado com a actualidade, ou seja, com problemas que afectam o dia-a-dia das pessoas.

Desde o início da pandemia, em Março de 2020, que os serviços da Diocese vêm registando uma maior adesão de fiéis às actividades sociais e culturais organizadas pela Igreja em Macau, para além de uma maior participação activa nas Missas e suas diversas componentes (comunhão, leituras, coro, etc.).

Se é verdade que para esta nova dinâmica tem contribuído o facto das medidas de controlo da pandemia não convidarem os residentes a procurarem outros destinos, também muito tem ajudado a união de toda a comunidade católica de Macau em torno da Diocese e do seu bispo.

José Miguel Encarnação