PAPA AFIRMOU NA AUDIÊNCIA-GERAL DE QUARTA-FEIRA

«Guerra é uma derrota para a humanidade»

O Papa reforçou os seus apelos ao fim da guerra na Ucrânia, evocando as imagens de morte e destruição no País, tendo alertado que ninguém vai sair vencedor deste conflito. «Peçamos ao Senhor da vida que nos liberte desta morte da guerra. Com a guerra tudo se perde, tudo: não há vitória numa guerra, tudo é derrota», disse, no final da audiência pública semanal que decorreu no Auditório Paulo VI, do Vaticano. «Que o Senhor envie o seu Espírito para que nos faça entender que a guerra é uma derrota para a humanidade», acrescentou.

Francisco questionou a necessidade de «derrotar», fazendo a guerra, advertindo que esta opção leva à «autodestruição».

Na ocasião, pediu aos peregrinos de vários países, incluindo Portugal, «um minuto para recordar as vítimas da guerra». «As notícias das pessoas desalojadas, das pessoas em fuga, das pessoas mortas, feridas, de tantos soldados caídos, de uma parte e outra, são notícias de morte», lamentou o Papa.

Já na saudação aos peregrinos polacos, o Papa destacou o acolhimento dos refugiados ucranianos e a importância da oração perante a guerra: «Enquanto nos preparamos para viver um dia especial de oração na Solenidade da Anunciação do Senhor, pedimos que a Mãe de Deus alivie os corações dos nossos irmãos e irmãs afligidos pela crueldade da guerra».

Durante a Catequese, Francisco falou da importância de recordar os testemunhos de vida dos mais velhos, que viveram outras guerras. «Aprendi o ódio e a raiva da guerra com o meu avô que havia feito a [batalha do Rio]Piave, em 14 [1914]. Ele transmitiu-me essa raiva da guerra, porque me contou sobre os seus sofrimentos. E isso não se aprende nem nos livros nem em qualquer outro… aprende-se assim, passando dos avós para os netos», referiu o Papa, descendente de imigrantes italianos na Argentina.

A ONU estima que cerca de treze milhões de pessoas necessitem de assistência humanitária na Ucrânia.

In ECCLESIA