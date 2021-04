DIOCESE DE MACAU AJUDA IGREJA CATÓLICA NA TERRA SANTA

O que Deus uniu o homem não separa

A diocese de Macau, em espírito de comunhão com os católicos do Médio Oriente, realizou uma colecta especial no passado dia 9 de Abril, tendo o valor arrecadado – cerca de 38 mil patacas – sido enviado para a Igreja Católica na Terra Santa.

O anúncio foi feito pelo padre Daniel Ribeiro no último Domingo (Segundo do Tempo Pascal), durante a celebração da Missa das onze horas, na igreja de São Domingos.

«A colecta teve como destino a Igreja Católica na Terra Santa, pois é a que tem mais dificuldades», disse o vigário paroquial para a comunidade de língua portuguesa da igreja da Sé Catedral.

Logo a seguir à Missa houve adoração ao Santíssimo Sacramento – o ostensório foi colocado no altar – e reza do Terço da Divina Misericórdia, em Português. Findo este momento de introspecção e de comunhão com Deus, o bispo D. Stephen Lee presidiu a Missa, em Cantonense.

A manhã de Domingo ficou também marcada pelo reinício da Catequese, cujas habituais sessões foram excepcionalmente substituídas por jogos para pais e filhos, que tiveram lugar no pátio do edifício do Colégio Diocesano de São José, localizado junto ao Paço Episcopal.

J.M.E.