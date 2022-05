DIOCESE APADRINHA FILME PRÓ-VIDA A 19 DE MAIO

“Unplanned” estreia no Cineteatro de Macau

A diocese de Macau vai estrear o filme pró-vida “Unplanned”, a 19 de Maio, no Cineteatro de Macau, anunciou o padre Daniel Ribeiro no final da missa do passado Domingo, em Português, na igreja da Sé Catedral.

«A nossa paróquia, como toda a Diocese, está a promover um filme pró-vida que terá a sua estreia no Cineteatro de Macau, no próximo dia 19 de Maio, quinta-feira. Todas as famílias estão convidadas a assistir a este filme», disse o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa.

“Unplanned” retrata a história real de Abby Johnson, ex-directora da organização não governamental “Planned Parenthood”, que se torna uma importante activista anti-aborto. Estreada nos Estados Unidos em Março de 2019, a película é assinada pelos realizadores Cary Solomon e Chuck Konzelman, tendo como actores principais Ashley Bratcher, Brooks Ryan e Robia Scott.

Com o patrocínio do Centro Diocesano dos Meios de Comunicação Social (CDMCS), “Unplanned” chega agora ao território apadrinhado pela diocese de Macau.

Antes da bênção final, o padre Daniel Ribeiro elogiou ainda o trabalho realizado pelo Coro da Sé Catedral, dando-o como exemplo da dedicação dos fiéis de língua portuguesa revelada em todos os momentos das missas.

J.M.E.