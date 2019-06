ATFPM atribuiu prémios de mérito a uma centena de alunos

A Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) voltou a assinalar o Dia Mundial da Criança com a atribuição de prémios de mérito aos alunos que ao longo do presente ano lectivo obtiveram melhor aproveitamento escolar. A iniciativa, que se repete desde há dezanove anos, tem por objectivo “fomentar o desenvolvimento escolar” dos filhos dos associados da organização.

Na Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau a tradição ainda é o que era. O organismo presidido pelo deputado José Pereira Coutinho distinguiu no passado fim-de-semana os filhos dos associados da ATFPM que tiveram melhor aproveitamento escolar ao longo do presente ano lectivo.

A cerimónia de atribuição de prémios de mérito com que a organização assinala o Dia Mundial da Criança realizou-se pelo 19º ano consecutivo. No sábado passado, a Associação dos Trabalhadores da Função Pública distribuiu vales no valor de trezentas e quinhentas patacas pelos 101 alunos que melhor desempenho escolar obtiveram no ano lectivo que agora termina. «Em termos monetários, o prémio não é muito significativo. É um incentivo na ordem de algumas centenas de patacas e uma medalha de recordação para os que receberam uma menção honrosa», explicou, em declarações a’O CLARIM, o presidente da ATFPM. «Temos um grupo de trabalho que avalia as notas, todos os alunos que cá estão encontram-se entre os melhores das escolas de Macau. Estamos a distinguir aqueles que tiveram as melhores notas. Entre eles poderão estar, no futuro, alguns dos talentos de Macau», acrescentou Pereira Coutinho.

A ATFPM recebeu este ano um total de 203 candidaturas por parte de alunos que frequentam os Jardins de Infância, as Escolas Primárias e as Escolas Secundárias do território. Uma comissão de avaliação composta pelos membros da direcção da associação seleccionou depois os alunos distinguidos, tendo por base as notas obtidas pelos candidatos. A iniciativa, explicou Pereira Coutinho, voltou a contar com o apoio do gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. «Temos apoio específico do Governo de Macau, através do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, que é aquele que valoriza mais as nossas actividades, por se tratar de uma iniciativa na área educacional e cultural», sublinhou o dirigente. «O apoio do Governo dá para cobrir todas as despesas. Como é uma tradição, é um gasto que está sempre orçamentado. O Executivo faz-nos chegar esse apoio», referiu.

A ideia de atribuir prémios de mérito aos filhos dos sócios da ATFPM com melhor desempenho escolar surgiu logo após o regresso de Macau à soberania chinesa com o propósito “de fomentar o desenvolvimento escolar dos filhos” dos associados da organização, reconhecendo ao mesmo tempo a “dedicação à aprendizagem” dos jovens alunos distinguidos.

Para José Pereira Coutinho, a iniciativa é também um exemplo do compromisso assumido pela Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau em prol valorização da Educação. «Sempre defendemos, na ATFPM, que as línguas e as matemáticas são disciplinas muito importantes. Quem dominar estes dois aspectos terá uma vida de sucesso», concluiu o também conselheiro das Comunidades Portuguesas.

Marco Carvalho