DEPOIS DE CANCELADO EM 2020 DEVIDO À PANDEMIA

Arraial de São João está na calha

O Arraial de São João deverá regressar no final de Junho às ruas do Bairro de São Lázaro, ainda que com limitações em termos de acesso e outros pormenores. A celebração popular, a que está associada uma pequena cerimónia religiosa, não se realizou em 2020 devido à pandemia de Covid-19.

A sombra da pandemia continua a pairar sobre Macau, mas não deverá impedir a realização do Arraial de São João, ainda que a iniciativa não esteja cem por cento confirmada, explicou Miguel de Senna Fernandes em declarações a’O CLARIM. «As coisas estão complicadas por causa dos acessos e de outras restrições devido ao Covid-19. Mas ainda há boas hipóteses de ser realizado este ano», reconheceu o presidente da Associação dos Macaenses. «Estamos a acertar as coisas e dentro de muito em breve haverá comunicado ou conferência de Imprensa», acrescentou.

As características do Bairro de São Lázaro, uma zona da cidade em que os arruamentos são estreitos e propiciam grandes ajuntamentos, constituem um entrave à organização da popular festa do padroeiro da cidade. Caso se venha a realizar, os participantes deverão ter que se sujeitar aos critérios de prevenção epidémica delineados pelos Serviços de Saúde, sublinhou Miguel de Senna Fernandes: «As restrições têm que ver com as características do bairro, o trânsito que terá que ser bloqueado, o controlo das entradas, tal como aconteceu na Festa da Lusofonia, e outros aspectos habituais em situações de multidão».

Para além da Casa de Portugal e da Associação dos Macaenses, o Arraial de São João é promovido pela Associação dos Jovens Macaenses, pela Associação Promotora da Instrução dos Macaenses, pelo Instituto Internacional de Macau e pela APOMAC – Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau.

Há dias, a presidente da Casa de Portugal em Macau, Amélia António, anunciou a reabilitação do Arraial de Santo António, face à incerteza que rodeia ainda a organização da festa do padroeiro da cidade: «Estando nós nesta situação de limitação e sem saber, inclusivamente, se o Arraial de São João se faz ou não, pensámos que era boa ideia dar vida de novo ao Arraial de São Santo António, ainda que de uma forma um bocadinho diferente».

O Arraial de Santo António está agendado para o final da tarde de 12 de Junho, na Casa Garden, e pode ser o primeiro dos dois arraiais populares de matriz portuguesa que se propõem animar o Verão de Macau.

Marco Carvalho