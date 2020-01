D. Stephen Lee presidiu às missas de Natal

COMUNIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA DA SÉ CATEDRAL VIVEU ADVENTO, NATAL E ANO NOVO NA FÉ EM CRISTO

A comunidade de língua portuguesa da paróquia da Sé Catedral organizou várias actividades durante o passado mês de Dezembro.

No dia 1, pelas onze horas, foi celebrada missa no Colégio Diocesano de São José, para que as crianças e jovens pudessem participar mais activamente na missa e compreender melhor a homilia. Esta foi pregada pelo padre Daniel Ribeiro.

No dia 8, a última sessão de catequese do ano de 2019 foi festejada com missa, festa-convívio, distribuição de prendas e cânticos dedicados à Virgem Santa Maria, cuja Imaculada Conceição foi celebrada pela comunidade com uma novena.

No dia 14 realizou-se um pequeno encontro de formação e convívio de acólitos de língua portuguesa.

No dia 15, após a missa dominical, houve recitação do Santo Terço em comunidade, com a intenção de rezar pelas famílias, e confissões atendidas pelo padre Daniel Ribeiro, tendo ambas as iniciativas sido pensadas para o Tempo do Advento, com vista a oferecer aos fiéis mais um meio para melhor se prepararem para o Natal.

O Natal foi solenemente celebrado na missa da meia-noite, de 24 para 25 de Dezembro, e também na missa das onze horas da manhã do dia 25 por D. Stephen Lee.

No dia 29 foi celebrada missa, igualmente pelas onze horas, em honra da Sagrada Família de Jesus, Maria e José.

Já a Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, foi celebrada na tarde do dia 31, na missa vespertina, às dezoito horas, e também na manhã do dia 1 de Janeiro, na missa das onze horas.

A catequese de língua portuguesa, actualmente com 105 crianças e sete adultos, retomou os trabalhos a 5 de Janeiro, estando aberta a todos os que quiserem receber os Sacramentos de iniciação cristã ou aprofundar os seus conhecimentos sobre a Fé Católica.