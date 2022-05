D. STEPHEN LEE PRESIDIU ÀS CERIMÓNIAS DO 13 DE MAIO EM MACAU

«Temos Mãe!»

«Temos Mãe!». Foi desta forma que D. Stephen Lee resumiu as celebrações da Festa de Nossa Senhora de Fátima em Macau, no passado dia 13.

Aos fiéis que participaram ou assistiram via “online” à missa das 16:00 horas, na igreja de São Domingos, o bispo de Macau lembrou a passagem bíblica narrada por João (19,27) – «Eis aí a tua mãe!» – para afirmar que hoje o Mundo tem Mãe. «Uma senhora tão bonita, que indicou aos pastorinhos o caminho de casa. […]À noite, Jacinta disse a sua mãe que havia visto a Senhora do Céu», disse D. Stephen Lee, acrescentando: «Nossa Senhora veio para nos advertir para o risco do Inferno. […]Vivam, pois, da esperança que acende em Jesus, seu filho!».

Já ao início do dia 13, o padre João Lau recordou na homilia da missa das 8:00 horas alguns dos episódios das aparições de Fátima e como o seu significado perdura até aos nossos dias.

Após terminar a missa das 16:00 horas, presidida por D. Stephen Lee, a imagem de Nossa Senhora de Fátima foi levada, em procissão automóvel, até à Ermida da Penha, onde era já esperada por largas dezenas de fiéis e pelas irmãs da Ordem Cisterciense da Estrita Observância, que residem na Penha. No local foi rezado o Terço, a que se seguiu a Benção a toda a população do território pelo bispo de Macau.

O momento da Benção é o ponto mais alto das celebrações da Festa de Nossa Senhora de Fátima em Macau, uma vez que está a cargo do prelado, sendo realizada com a elevação do ostensório perante a península de Macau e as ilhas da Taipa e Coloane, num movimento circular de 180 graus. Devido ao mau tempo que vem assolando Macau há vários dias, este ano a Benção foi realiza no interior da Ermida da Penha, não deixando de constituir o momento mais solene e significativo do dia.

À mesma hora em que decorriam as celebrações em Macau, o substituto da Secretaria de Estado do Vaticano, arcebispo D. Edgar Peña Parra, presidia às cerimónias em Fátima, na Cova da Iria, que este ano voltou a juntar, pela primeira vez, largas dezenas de milhar de fiéis desde o início da pandemia em 2010.

Para além da celebração das missas já referidas e das cerimónias na Ermida da Penha, outro momento foi igualmente marcante: a reza do Terço, pelas 15:00 horas, também na igreja de São Domingos. Com a imagem de Nossa Senhora de Fátima colocada junto ao altar, à medida que iam sendo cumpridos os Mistérios, muitos fiéis aproximaram-se da imagem, em sinal de respeito e veneração.

Imbuídos pelo espírito alimentado no seu coração na última sexta-feira, alguns fiéis da comunidade de língua portuguesa que esta semana participaram na missa dominical das 11:00 horas, na igreja da Sé Catedral, também se aproximaram das imagens de Nossa Senhora de Fátima e dos pastorinhos Jacinta e Francisco Marto para rezarem e colocarem uma vela, identificada com o seu nome.

Recorde-se que na parede por detrás da imagem de Nossa Senhora de Fátima encontra-se a inscrição: “Rainha do Mundo, Mãe de Portugal, Amparai Macau”. Esta frase encontrou eco nas palavras proferidas por D. Stephen Lee durante a homilia da missa das 16:00 horas do dia 13: «De Portugal, a mensagem de Fátima estendeu-se aos quatro cantos do mundo, inclusivamente até Macau».

Em destaque durante a missa dominical na Sé Catedral esteve uma imagem de Nossa Senhora das Dores, também colocada junto ao altar, tendo no final sido rezada uma oração a ela dedicada.

José Miguel Encarnação