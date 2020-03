CÚRIA DIOCESANA 

Diocese de Macau – CN/9/009/2020

Directrizes sobre a reabertura parcial das igrejas paroquiais

Considerando os recentes dados sobre o desenvolvimento da epidemia de Coronavírus (COVID-19) em Macau, a Diocese decidiu reabrir parcialmente as igrejas paroquiais a partir de 7 de Março de 2020 com as seguintes directrizes:

As Missas de Domingo permanecerão suspensas (incluindo Missas antecipadas de Domingo nas noites de Sábado) até novo aviso.

2. Nos dias úteis, as igrejas paroquiais estarão abertas apenas para liturgias com um pequeno número de participantes, para orações particulares e actividades religiosas de pequena escala, como Missas durante a semana. A recepção de grupos de peregrinos do exterior permanecerá temporariamente suspensa.

3. Todas as pessoas que entrarem nas igrejas devem cumprir rigorosamente as medidas e instruções públicas de prevenção de epidemias estabelecidas pelas paróquias, como por exemplo, usar máscaras durante todo o tempo, submeter a verificação térmica, uso de desinfectantes líquidos, colocar-se a uma distância considerável de outras pessoas, cumprir as instruções dos funcionários em serviço nas instalações da igreja, quer nas entradas ou saídas, etc.

4. Cada paróquia deve providenciar para que o Sacramento da Reconciliação (Confissão) esteja disponível para os fiéis em momentos adequados. Isso deve ser realizado em locais bem ventilados.

5. A escola dominical, bem como a catequese para as crianças e jovens nas paróquias permanecem suspensas até a reabertura das escolas.

6. Os párocos devem providenciar a catequese dos adultos.

7. Os fiéis que se sentirem indispostos ou doentes são aconselhados a não ir à igreja e devem procurar atendimento médico imediato.

8. Os fiéis são encorajados a viver o espírito da observância do Domingo, continuando a assistir à transmissão, ao vivo, das Missas em casa, a ler as escrituras, a fazer a comunhão espiritual e outros exercícios piedosos, como o Rosário.

9. A Diocese continuará a transmitir, ao vivo, as Missas Dominicais on-line (Cantonês 09:15 / Português 11:00 / Inglês 17:00 www.catholic.org.mo ), enquanto a transmissão directa das Missas durante a semana será interrompida a partir de 7 de Março.

10. Todas as Missas Públicas programadas nas capelas das comunidades religiosas e nas casas dos idosos permanecem suspensas.

11. As congregações masculinas e femininas, as sociedades de vida apostólica, a Prelatura Pessoal e outras comunidades e centros religiosos devem programar as suas próprias Missas, mas não devem ser abertas ao público.

12. Por favor, acompanhem os últimos anúncios da Diocese.

Dado na Chancelaria, em 28 de Fevereiro de 2020

Pe. Cyril Jerome LAW, Jr.

Chanceler