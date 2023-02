CULTURA DO CHÁ TAMBÉM ESTARÁ EM DESTAQUE NA CALÇADA DA VITÓRIA

Centro Newman acolhe mostra sobre a Dinastia Song

Mais de trinta artefactos, datados ou relativos à Dinastia Song, vão estar em exposição, a partir de 5 de Março, no Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman. Organizada em colaboração com a Associação de Coleccionadores de Macau, a mostra permanece patente ao público até ao final de Maio.

O Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman (CCAPCN) acolhe, entre 5 de Março e 28 de Maio, a exposição “Encanto e Elegância da Dinastia Song: Mostra de Arte e Cultura”. O certame – um dos mais ecléticos e abrangentes alguma vez organizados no território sobre um dos mais fecundos períodos da História da China – constitui uma oportunidade única para poder apreciar itens raros que integram alguns dos maiores e mais notórios acervos privados relativos ao período Song.

Organizada conjuntamente pela Associação Diocesana das Artes Performativas e Culturais de Macau e pela Associação de Coleccionadores, a exposição reúne mais de três dezenas de artefactos, entre pinturas, peças de porcelana ou até documentos que comprovam a presença em Macau e Hong Kong de descendentes da hierarquia nobiliárquica da dinastia que governou a China entre 960 e 1279. «Através desta exposição, o Centro procura fomentar um maior interesse pela História por parte dos alunos das escolas de Macau e, de um modo geral, da população, por meio da valorização de relíquias culturais e de artefactos antigos datados ou relativos à Dinastia Song. A mostra pode potenciar uma compreensão mais vasta e aprofundada da civilização e da cultura chinesas», explicou, em declarações a’O CLARIM, fonte do CCAPCN.

Tida como uma das eras de ouro da civilização chinesa, a Dinastia Song foi um dos períodos de grandes concretizações culturais. Foi durante o seu auge que a poesia clássica chinesa atingiu níveis mais elevados de refinamento e que a popularidade do chá ganhou força na China, com a bebida a generalizar-se e a tornar-se um aspecto essencial da alimentação da população chinesa. A par da referida exposição, que será inaugurada a 4 de Março nas instalações do Centro Newman, na Calçada da Vitória, a organização vai promover um conjunto de iniciativas paralelas, com a cultura do chá em destaque. «Entre Março e Maio vamos realizar uma série de “workshops” denominados ‘A Cultura do Chá na Dinastia Song’ e ‘A Pintura de Paisagens na Dinastia Song’. No caso do chá, não se trata de um curso. Trata-se, isso sim, de um conjunto de seis acções de formação que propõem dar a conhecer algumas técnicas básicas da preparação de chá», adiantou a mesma fonte.

Marco Carvalho