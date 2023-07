CONGREGAÇÃO PREPARA NOVA TRADUÇÃO DA BÍBLIA PARA CHINÊS, ENQUANTO CONTINUA A PROTEGER OS CRISTÃOS PERSEGUIDOS NA ÍNDIA

Claretianos em Macau iniciaram Ano Jubilar

A Missão Claretiana em Macau assinalou no passado Domingo, com Missa Solene, o arranque do Ano Jubilar. A congregação fundada por Santo António Maria Claret completa no próximo ano 175 primaveras. A efeméride deverá ser festejada no Verão de 2024 com um simpósio sobre tradução bíblica, antes do lançamento de uma nova versão da Bíblia em língua chinesa.

Cerca de duzentos fiéis participaram, no último Domingo, na igreja do Seminário de São José, na Missa que assinalou o arranque das comemorações do Ano Jubilar Claretiano em Macau. A Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria completa 175 anos a 16 de Julho do próximo ano, dia em que terminam, em Roma, as celebrações do Jubileu da Fundação da congregação, instituída em Espanha por Santo António Maria Claret, com o propósito de preparar sacerdotes para o desígnio da evangelização.

Celebrada pelo padre João Evangelista Lau, em representação do bispo D. Stephen Lee, a Missa contou com a participação de fiéis de Macau, mas também provenientes da vizinha diocese de Hong Kong. O início das celebrações ficou ainda pautado por um jantar, no Hotel Metrópole, em que participaram cerca de 180 pessoas.

A confraternização ao redor da mesa serviu não apenas para celebrar o arranque do Jubileu, tendo sido angariados fundos para dois dos mais emblemáticos projectos que a Missão Claretiana na Ásia Oriental tem em mãos, explicou o padre Jijo Kamdamkulathy, CMF, superior da congregação em Macau, em declarações a’O CLARIM: «A par do início das comemorações do Jubileu, também celebrámos o Dia Universal das Missões Claretianas, uma data em que recordamos, com ênfase particular, os missionários que desenvolvem a sua actividade missionária em diferentes partes do mundo. Foi também uma oportunidade para angariar fundos para diferentes projectos conduzidos pelas missões claretianas». Os donativos vão servir dois objectivos: «Por um lado, vão ser canalizados para estudantes que se viram obrigados a abandonar a zona de conflito de Manipur, um Estado da Índia onde as comunidades cristãs estão a ser perseguidas por fundamentalistas hindus. Nas zonas mais afectadas pela onda de violência, as escolas fecharam, o que fez com que dezenas de alunos fugissem da zona de conflito para outros Estados. Os missionários claretianos estão a ajudá-los e a tomar conta deles. Este é uma das principais missões que temos em mãos neste momento».

Desde que a vaga de perseguição contra as comunidades cristãs do Estado de Manipur, no Nordeste da Índia, teve início nos primeiros dias de Maio, pelo menos setenta pessoas foram mortas e mais de quatrocentas igrejas foram incendiadas e destruídas. A onda de violência deixou ainda mais de 23 mil deslocados, quarenta dos quais encontraram um porto de abrigo junto das missões claretianas que trabalham na região. «Até ao momento, já acolhemos cerca de quarenta estudantes e estamos à espera de ter que acomodar pelo menos uma centena durante os próximos meses», disse o padre Jijo. «O outro projecto para o qual recolhemos donativos é a formação dos nossos estudantes. Temos seis estudantes desta região, da Delegação da Ásia Oriental, que estão a completar a sua formação. Estão a estudar em Taiwan, nos Estados Unidos, em Espanha e nas Filipinas. Estão a preparar o caminho do sacerdócio e nós também procuramos angariar donativos para ajudar à sua formação. Dois deles, de resto, fizeram a sua Profissão Perpétua no dia 15, na China continental», acrescentou o missionário indiano.

BÍBLIA EM CHINÊS: SIMPÓSIO E NOVA EDIÇÃO

O Ano Jubilar Claretiano termina a 16 de Julho de 2024, mas em Macau, Hong Kong e Taiwan as comemorações dos 175 anos da fundação da congregação só finalizam com a realização de um simpósio sobre a tradução da Bíblia. A missão, revelou o padre Jijo, é a mais significativa que a sucursal de Macau das Publicações Claretianas tem actualmente em cima da mesa: «Vamos ter uma cerimónia de encerramento do Ano Jubilar nesta região, muito provavelmente em Hong Kong. […] Pouco depois do fim do Jubileu, devemos organizar um seminário. Estamos a planear um simpósio sobre a tradução da Bíblia que vai juntar especialistas e participantes de Macau, Hong Kong e Taiwan. O mais certo é que esta iniciativa decorra em Taiwan, imediatamente após o fim do Ano Jubilar».

A publicação de uma nova tradução da Bíblia para língua chinesa, em caracteres tradicionais e simplificados, é outros dos grandes objectivos da filial de Macau. «Como parte das celebrações do Ano Jubilar, tínhamos como objectivo publicar uma nova edição da Bíblia, mas o mais provável é que venhamos a necessitar de mais um ano para finalizar esse processo. Vamos necessitar de mais tempo do que inicialmente tínhamos previsto. Estamos a direccionar os nossos esforços para ambas formas de escrita e vamos publicar a Bíblia tanto em caracteres tradicionais como em caracteres simplificados», referiu.

A nova tradução da Bíblia para Chinês só deverá estar disponível em 2025, mas a sucursal de Macau das Publicações Claretianas não deixou passar em branco o início do Ano Jubilar. No último fim-de-semana, a editora lançou uma nova obra: um guia histórico e espiritual dos locais da Terra Santa mencionados na Bíblia. «Para assinalar o Jubileu, lançámos uma nova publicação chamada “No Encalço da Nossa Fé” [tradução livre do original “On the Footprints of Our Faith”]. É uma obra sobre a Terra Santa, sobre as chamadas Terras Bíblicas, que propõe dar a conhecer aos leitores os locais mencionados na Bíblia. É uma viagem à Terra Santa com tanto de histórico como espiritual», concluiu o padre Jijo.

Marco Carvalho