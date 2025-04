CLERO DE MACAU CELEBROU LITURGIA EM PREPARAÇÃO PARA O JUBILEU DOS SACERDOTES

“Com Pedro e Paulo seguindo o Mestre”

O Jubileu dos Sacerdotes vai ser celebrado entre 25 e 27 de Junho, no âmbito do Jubileu da Esperança – Ano Santo de 2025.

Com vista à sua participação no evento, o clero da diocese de Macau reuniu, no passado dia 2 de Março, para a celebração litúrgica em preparação para o Jubileu dos Sacerdotes. O exercício coincidiu com a recolecção (retiro espiritual de curta duração) que o clero local cumpre habitualmente todos os meses.

A preparação jubilar não foi apenas uma celebração, mas uma oportunidade vital para o clero reflectir e caminhar junto no corrente ano jubilar. Durante o encontro, foi sublinhada a importância do Sacerdócio e da missão de promover uma comunidade de vibrante fé.

O guia “Com Pedro e Paulo seguindo o Mestre – Caminho de oração em preparação para o Jubileu” propõe “um caminho celebrativo composto por quatro momentos, ou etapas, no seguimento do Mestre, acompanhados pelos apóstolos Pedro e Paulo”. De que modo? “Seguindo as pegadas deixadas pela vida destes homens extraordinários, que são as ‘colunas da Igreja’; à luz do Magistério, vamos percorrer a vocação, a profissão de fé, as provas e a vida de testemunho que constituem a vida de cada homem chamado ao ministério presbiteral” (página 3).

A celebração foi simples, mas o momento tocou e vibrou em cada um dos clérigos presentes. A liturgia, organizada pelo padre Bosco Chan, teve como objectivo ligar os corações do clero por meio da oração, da comunhão e da reflexão. As leituras os religaram às raízes espirituais, recorrendo à força da sua vocação e das comunidades que servem. Estes momentos de oração são essenciais para reforçar o seu empenho para com a Igreja e a sua missão.

Os referidos quatro momentos, ou etapas, centram-se nas pegadas dos apóstolos Pedro e Paulo – homens extraordinários, as “colunas da Igreja”, que à luz do magistério personificam quatro conceitos-chave: vocação, profissão de fé, tempos de provação e vida de testemunho. Etapas que se encontram na vida de cada homem chamado ao Sacerdócio.

O Jubileu dos Sacerdotes promete ser um acontecimento transformador para todos os sacerdotes: “O caminho de oração aqui proposto para a celebração do nosso Jubileu sacerdotal – por ocasião da Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, em Junho de 2025 –, pretende ser uma oportunidade para voltar ao princípio e ao fundamento do que somos para o Senhor e, com Ele, para o povo de Deus ao qual somos enviados” (idem, página 3).

Na breve reflexão que partilhou no final do encontro, D. Stephen Lee convidou o clero a participar no Jubileu dos Sacerdotes, dado tratar-se – no entender do prelado – de uma ocasião significativa em que também se irá rezar por mais vocações para a diocese de Macau. «Juntos, podemos reflectir sobre o papel vital do Sacerdócio e renovar o nosso compromisso de promover uma comunidade de fé vibrante e solidária», disse.

