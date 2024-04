CINCO MISSAS DOMINICAIS SÃO CELEBRADAS, EM PORTUGUÊS, TODOS OS FINS-DE-SEMANA EM MACAU

De Santo António à Taipa, na língua de Camões

«São cinco as missas dominicais celebradas, em Português, todas as semanas em Macau – uma missa antecipada [ao sábado] e quatro ao Domingo», lembrou o padre Daniel Ribeiro, SCJ, no final da Missa Dominical do passado dia 21 de Abril.

O vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa listou o horário das missas dominicais, procurando esclarecer uma dúvida muitas vezes levantada pelos fiéis, principalmente por quem reside há pouco tempo em Macau ou se encontra no território apenas de passagem.

«É celebrada Missa em Português, todos os sábados – ou seja, Missa antecipada –, às 17 horas e 30, na igreja de São Domingos. Aos Domingos de manhã é celebrada Missa, às 11:00 horas, na igreja de Santo António; na Sé Catedral é celebrada também às 11:00 horas; e na igreja de Nossa Senhora do Carmo, na Taipa, às 11:15 horas. À tarde, é celebrada Missa em São Lázaro, às 18:00 horas», disse o padre Daniel.

No último Domingo (4.º Domingo de Páscoa ou Domingo do Bom Pastor), a colecta das Missas foi destinada à Santa Sé, com o objectivo de “apoiar o Papa nos seus vários apostolados pontifícios (o óbolo de São Pedro)”, pode ler-se numa nota publicada pela Chancelaria da Diocese de Macau.

J.M.E.