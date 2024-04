Missão Possível!

Nove padres e irmãs celebraram o jubileu de vida consagrada, no passado Domingo, 21 de Abril, na igreja da Sé Catedral.

Após missa celebrada pelo bispo D. Stephen Lee, “por intenção especial das vocações da Igreja universal e da Diocese de Macau”, realizou-se “uma cerimónia para os sacerdotes e religiosos que celebram as Bodas de Prata, de Ouro ou de Diamante, pela ordenação ou entrada na vida religiosa, como sinal de gratidão pelo seu ministério e serviço”, refere uma nota publicada pela Chancelaria da Diocese de Macau.

Os sacerdotes e irmãs que com a Assembleia de Fiéis celebraram as respectivas Bodas de Prata, Ouro e Diamante, foram: Padre Chan Pou Chun Francisco Xavier (60.º aniversário de ordenação sacerdotal); Padre Tadeu Tang Si Yan (60.º aniversário de ordenação sacerdotal); Irmã Marius Poon, SDB (70.º aniversário de votos religiosos); Irmã Rosa Kuan, FMM (60.º aniversário de entrada na vida religiosa); Irmã Yuen Mei Fun Alice, FMM (50.º aniversário de entrada na vida religiosa); Irmã Chan Shuk Ching Rebecca, FMA (50.º aniversário de votos religiosos); Irmã Lee Wan May Georgina, FMA (50.º aniversário de votos religiosos); Irmã Melanie C. Alquizar, MPS (25.º aniversário de votos religiosos); e Irmã Hung Yu Hsueh Rosanna, RGS (25.º aniversário de votos religiosos).

J.M.E.