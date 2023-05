ARRAIAL EM SUSPENSO POR FALTA DE APOIOS

São João será celebrado, garante Instituto Internacional

Com ou sem arraial, a Festa de São João Baptista será assinalada. A garantia foi dada a’O CLARIMpor António Monteiro, secretário-geral do Instituto Internacional de Macau. A exemplo do que sucedeu no ano passado, o IIM tenciona celebrar a Festa do padroeiro da cidade com Missa Solene na Sé Catedral.

O IIM tem vindo a produzir um vídeo, com testemunhos gravados no território e em vários locais onde a diáspora macaense está presente, para assinalar o Dia da Cidade.Sobre a mesa está ainda a possibilidade de vir a ser organizada uma palestra focada no conflito histórico que fez do dia 24 de Junho um marco central na História de Macau e da própria comunidade macaense.

«Com ou sem arraial, vamos lembrar esta ocasião. Mesmo sem verbas destinadas em específico a esta iniciativa, tencionamos assinalar a data. Entrámos em contacto com o padre Daniel Ribeiro para averiguar da sua disponibilidade para celebrar uma missa em honra de São João Baptista no sábado, dia 24 de Junho, caso o Arraial não se realize. Nestas circunstâncias, poderemos avançar para uma outra iniciativa com uma vertente mais histórica», explicou António Monteiro. «A Associação dos Macaenses e a Casa de Portugal em Macau são os organizadores do Arraial e as restantes entidades são protocolarmente co-organizadoras. O Instituto Internacional só avançará se o Arraial não se realizar. Não temos, de forma nenhuma, a intenção de fazer concorrência ou ultrapassar as outras entidades», assegurou.

A continuidade do Arraial de São João esteve esta semana em foco, depois do presidente da Associação dos Macaenses, Miguel de Senna Fernandes, ter dito à Rádio Macau que a popular celebração – organizada em parceira com a Casa de Portugal em Macau e com quatro outras colectividades de matriz portuguesa – ainda não regressa este ano às ruas do Bairro de São Lázaro.

O Arraial, que recorda a intercessão de São João Baptista na vitória alcançada sobre uma força militar holandesa a 24 de Junho de 1622, foi cancelado em 2020, 2021 e 2022 devido à pandemia de COVID-19. Agora é a falta de apoios financeiros que coloca em cheque a organização do certame, explicou Miguel de Senna Fernandes em declarações à agência LUSA. O presidente da ADM sustenta que as novas regras na atribuição de subsídios por parte do Governo «vieram prejudicar as actividades em conjunto». «Esta incerteza nos apoios, vai comprometer a possibilidade de nos comprometermos perante terceiros», lamentou o advogado.

Miguel de Senna Fernandes deixou, no entanto, em aberto a possibilidade do popular arraial poder vir a ser transferido para a Broadway, no COTAI, depois de ter sido feito um contacto com a entidade proprietária do espaço, a operadora de jogo Galaxy Entertainment Group.

M.C.