CENTRO NEWMAN: EXPOSIÇÃO INTEGRA TRABALHOS DE CINCO FOTÓGRAFOS

Vocação não tem idade nem classe social

Uma exposição colectiva, com trabalhos de cinco fotógrafos, assinala o Ano Diocesano das Vocações, no Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman. Intitulada “Contar o Amor”, a mostra é inaugurada a 21 de Junho e permanece patente ao público até meados de Julho.

Organizada no âmbito do Ano Diocesano das Vocações, proclamado em meados do ano passado pelo bispo D. Stephen Lee, com o objectivo de fomentar a cultura vocacional junto das famílias de Macau, a exposição de fotografia resulta de uma parceria entre o Centro Newman, a Comissão Diocesana para a Formação Catequética e o Arquivo Histórico da Diocese de Macau.

“Contar o Amor” reúne instantâneos e contributos de cinco fotógrafos. Na prática, trata-se de retratos, da autoria de residentes locais, tirados a pessoas de várias idades e de todos os quadrantes sociais. Todas elas foram convidadas a expressarem, perante a lente, o seu entendimento do que está em causa quando se fala de vocação.

Segundo a direcção do Centro Newman explicou a’O CLARIM, entre outros elementos, “a exposição apresenta os emblemas e os lemas das Ordens religiosas com presença na diocese de Macau, oferecendo um vislumbre sobre o espírito de serviço que se propõem oferecer à população local”.

A mostra será inaugurada a 21 de Junho e é a mais significativa de um vasto leque de iniciativas que o Centro Newman tem agendadas para as próximas semanas. A organização cultural de matriz católica convidou a fundadora de uma das maiores empresas de gestão de recursos humanos de Macau, a “JC Human Resources”, para participar numa sessão de partilha sobre vocação laboral e oportunidades de carreira.

“Neste momento estamos a planear uma série de outras actividades. Vamos ter uma sessão de partilha em que vamos discutir o conceito de ‘chamamento’ e a forma como os estudantes e a população em geral podem identificar oportunidades de vida e de carreira. Nessa sessão, que terá entrada livre, vamos contar com Jacinta Ho, fundadora da empresa ‘JC Human Resources’”, adiantou o Centro Newman. “Vamos ainda promover uma acção de formação denominada ‘Se a vida fosse um livro’, em que os participantes vão poder aprender a criar o hábito de escrever um diário e de expressar os seus sentimentos e emoções através da escrita”, revelou a organização.

