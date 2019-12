CEM ORGANIZOU CONCERTO DE CARIDADE “PODER DA MÚSICA”

Life Band da Fuhong integra autistas e doentes neurológicos

A Companhia de Electricidade de Macau (CEM) organizou o “Concerto de Caridade ‘Poder da Música’”, no passado dia 6 de Dezembro.

O evento teve lugar no Centro de Arte Contemporânea de Macau e reuniu “jovens artistas e bandas, nomeadamente, Scamper, Kevin Cheng, Ferdinand Choi, Chon Chan, Rebel Rabbit e a Life Band da Sociedade Fuhong de Macau”, de acordo com uma nota de Imprensa enviada a’O CLARIM.

Segundo o comunicado, “a Life Band da Sociedade Fuhong de Macau, que actuou no final do concerto, recebeu os mais calorosos aplausos”. Trata-se da “primeira banda de rock de Macau composta por pessoas com autismo e doença mental, juntamente com outros membros”.

Durante o evento ouviram-se vários estilos musicais, desde “música pop e acústica, DJ remix, solo de bandas e violino”, o que proporcionou “uma ampla experiência aos fãs, ampliando o seu horizonte musical”.

Com esta iniciativa, a CEM pretendeu enriquecer e impulsionar a vida das pessoas oferecendo a jovens artistas locais a oportunidade de actuarem para diferentes grupos e classes sociais.

“A CEM irá doar toda a receita do concerto, sem dedução de qualquer despesa, à Sociedade Fuhong de Macau, para apoiar os seus projectos sociais, e assim beneficiar mais pessoas necessitadas”, pode ler-se no comunicado.