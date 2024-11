CATEQUESE PARA ADULTOS JÁ ARRANCOU NA PARÓQUIA DA SÉ

Formação cristã para todas as idades

O início da Catequese para as crianças coincide, normalmente, com o arranque do Catecumenato (a Catequese para adultos). A paróquia da Sé Catedral continua a convidar todo e qualquer adulto que «deseje participar» nas sessões de Catecumenato.

Na Missa Dominical do passado dia 24 de Novembro, o padre Daniel Ribeiro, SCJ, voltou a lançar o repto. «Como de costume, mensalmente, temos hoje a Catequese para adultos. Caso haja alguém que não tenha sido baptizado, não tenha recebido a Primeira Comunhão, ou nem mesmo sido crismado, e deseje participar [nas sessões de Catecumenato], deverá permanecer no interior da igreja após a Missa», pediu o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa.

ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO E FORMAÇÃO – A igreja de São Domingos volta a ser palco de um final de tarde de sábado pleno de actividade religiosa, no dia 30 de Novembro. Depois da celebração da Missa antecipada das 17 horas e 30, haverá Adoração do Santíssimo Sacramento e Formação com o padre Daniel.

BAZAR DE NATAL E PRESENTES PARA CRIANÇAS NECESSITADAS – «A Cáritas de Macau propôs a compra de presentes de Natal para cerca de oitocentas crianças de famílias locais com baixos rendimentos e ainda para quinhentas crianças de famílias carenciadas de Timor-Leste e do Bangladesh. O custo de cada presente é de cerca de duzentas patacas», foi anunciado no final da Missa Dominical em Português do dia 17 de Novembro. Na ocasião, a comentarista lembrou também que «a 14 de Dezembro» irá ter lugar «o habitual Bazar de Natal da paróquia da Sé, em frente à igreja [Largo da Sé]». Para este dia estão agendadas «várias actividades, como sorteiros, jogos e interpretação de cânticos de Natal».

Os interessados em contribuir para o Bazar, poderão entregar donativos ou presentes para o grande sorteio no Cartório da Sé.

No dia seguinte, a 15 de Dezembro, será a vez da paróquia de Nossa Senhora do Carmo, na ilha da Taipa, realizar o seu Bazar de Natal, no largo em frente à igreja paroquial.

PLANEAMENTO FAMILIAR – Por iniciativa da Comissão para a Vida e da Associação Católica do Pessoal do Serviço de Saúde de Macau, vai realizar-se um “workshop” dedicado ao planeamento familiar, no próximo dia 30 de Novembro, às 14 horas e 30, no Centro Diocesano, localizado na Rua Formosa.

O “workshop” «visa capacitar os participantes a compreenderem a dignidade humana e o valor da vida, a partir da perspectiva ética, bem como compreender o verdadeiro significado do motivo pelo qual a inseminação artificial não é aceite pela Igreja Católica, e apresentar aos participantes o conceito de planeamento familiar natural, que é reconhecido pela Igreja. Todos estão convidados a participar», adiantou a referida comentarista, no período reservado aos comunicados da Paróquia.

J.M.E.