ASSOCIAÇÃO DE LEIGOS CATÓLICOS É ENTIDADE ORGANIZADORA

Caminhada de fé em Coloane

A Associação de Leigos Católicos de Macau vai promover, a 16 de Novembro, uma “caminhada de fé” no encalço da actividade missionária de dois dos maiores vultos da presença jesuíta na China: São Francisco Xavier e Matteo Ricci.

Apresentada como “uma actividade de oração ambulante”, a iniciativa intitulada “Recordando os Pioneiros Missionários – De Xavier a Matteo Ricci” propõe aos participantes que façam a ligação, a pé, entre a igreja de São Francisco Xavier, na Vila de Coloane, e a Casa Ricci, localizada na Praia de Cheoc Van.

A Associação de Leigos Católicos pretende evocar o pioneirismo dos missionários jesuítas, que abriram as portas da China a outras missões religiosas, e responder ao apelo, feito pelo Papa Francisco, de fazer do ano de 2024 um Ano de Oração, em preparação para o Jubileu da Esperança, que a Igreja Católica celebra no Ano Santo de 2025.

Com um custo de cem patacas, a caminhada tem início às 10:00 horas da manhã e termina com a realização de um churrasco nas instalações da Casa Ricci.

Segundo a Associação de Leigos Católicos trata-se de uma oportunidade para que os participantes possam trocar impressões sobre a fé que os move. A participação é gratuita para crianças com idade inferior a doze anos.