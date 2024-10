DIA DIOCESANO DA JUVENTUDE ASSINALADO A 23 DE NOVEMBRO

Peregrinação dentro de portas

Uma peregrinação pelas igrejas e paróquias de Macau. É com esta proposta que a Comissão Diocesana da Juventude propõe comemorar, a 23 de Novembro, o Dia Diocesano da Juventude. O evento tem este ano como mote “Peregrinos da Esperança”, lema que inspira o Ano Jubilar que a Igreja universal celebra a partir de Dezembro.

A Comissão Diocesana da Juventude vai assinalar a edição de 2024 da Jornada Diocesana da Juventude, agendada para 23 de Novembro, com a organização de uma peregrinação pelas igrejas de Macau.

A iniciativa tem como objectivo oferecer aos jovens católicos de Macau a oportunidade de construírem uma ligação mais próxima a Deus, através da vivência da peregrinação. Ainda em fase de preparação, a peregrinação deverá oferecer a grupos de até oito jovens a possibilidade de conhecerem melhor a dinâmica das diferentes paróquias da RAEM, ao mesmo tempo que se inteiram do valor e da relevância do património de matriz católica da mais antiga diocese do Extremo-Oriente. «Este ano decidimos conjugar a celebração do Dia da Juventude a nível diocesano com o tema do Ano Jubilar que a Igreja celebra no próximo ano – a ideia de que somos todos Peregrinos da Esperança. Esperamos que com esta acção os participantes possam aprofundar a sua fé em Deus», explicou Tammy Chio, vice-directora da Comissão Diocesana da Juventude, em declarações a’O CLARIM. «Estamos nesta fase a recrutar participantes e voluntários. O que sugerimos é uma peregrinação pelas diferentes igrejas da diocese de Macau. Há muitas igrejas em Macau e a Igreja local tem recursos muito valiosos. Neste momento, estamos a procurar recrutar voluntários que possam ficar em diferentes igrejas e possam oferecer visitas guiadas aos participantes», acrescentou a responsável.

A peregrinação tem como público-alvo os estudantes das escolas secundárias, mas também jovens catecúmenos interessados em explorar e aprofundar a sua fé. Com início agendado para as 11:00 horas do dia 23 de Novembro, nas instalações do Centro Diocesano, o périplo de cinco horas será definido de antemão pelos participantes. «O nosso objectivo é que os participantes se agrupem em equipas e decidam juntos que itinerário querem cumprir e que igrejas querem visitar. Nós já temos itinerários pré-definidos, mas esperamos que eles tenham a iniciativa de visitar diferentes igrejas e diferentes paróquias da nossa Diocese», sublinhou Tammy Chio.

Com um custo de cem patacas por equipa, a peregrinação termina com uma sessão de partilha, que vai juntar todos os participantes nas instalações do Colégio Diocesano de São José, junto ao Paço Episcopal. O Dia Diocesano da Juventude encerra com a celebração de uma Eucaristia, às 19:00 horas.

M.C.