ALUNOS DO COLÉGIO DIOCESANO DE SÃO JOSÉ VISITARAM O CLARIM

Conhecer para lá das salas de aula

Vinte e oito alunos do edifício n.º 2 (Secção Inglesa) do Colégio Diocesano de São José (CDSJ) visitaram as instalações d’O CLARIM, no passado dia 12 de Janeiro.

Os alunos, que compõem uma das turmas do 6.º ano de escolaridade do CDSJ, foram recebidos pelos editores das secções portuguesa, chinesa e inglesa. Coordenados pelo director de turma, professor Tony Li, os estudantes do estabelecimento católico de ensino dirigiram seis perguntas aos referidos editores sobre a produção d’O CLARIM, desde a elaboração das notícias até aos custos inerentes à actividade diária do jornal.

Em resposta aos estudantes, foi explicado que O CLARIMse divide em duas vertentes – uma noticiosa ou informativa, e outra formativa –, dado trata-se do jornal oficial da diocese de Macau, ou seja, da Igreja Católica em Macau, e servir assim de veículo de transmissão das doutrinas religiosa e social da Igreja para a população local.

Do contacto com os alunos ficou a percepção de que estes sentem curiosidade em saber mais sobre o dia-a-dia da Igreja Católica em Macau, para além do que é dado a ver aos fiéis e à cidadãos em geral.

Os responsáveis d’O CLARIMtêm a intenção de estender a outras escolas a possibilidade dos seus alunos visitarem a sua redacção.

J.M.E.