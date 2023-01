INICIATIVA DECORREU NO FINAL DE NOVEMBRO

USJ promove primeiro encontro da comunidade filipina

Gastronomia, jogos tradicionais e um sentido mais aprofundado de comunidade. A Capelania da Universidade de São José quer fomentar vínculos mais profundos com os alunos e funcionários da instituição de Ensino Superior e promoveu, no final do mês de Novembro, o primeiro encontro direccionado para a comunidade filipina que estuda e trabalha na universidade católica do território.

Promovido pelo padre José Mario Mandía, o encontro reuniu cerca de vinte alunos, professores e funcionários da instituição, e teve como grande objectivo promover uma conexão mais forte entre os filipinos que no seu dia-a-dia frequentam a USJ, bem como fomentar uma ligação mais próxima entre a Capelania e a comunidade estudantil.

«O objectivo foi aproximar os diferentes membros da comunidade filipina, bem como propiciar uma maior ligação da comunidade à Capelania. Parece-me que foi um bom primeiro passo nesse sentido. No final do encontro, todos concordaram que devem ser organizadas mais iniciativas desta natureza. É devido um agradecimento à directora do Gabinete para os Assuntos de Alunos e Antigos Alunos da Universidade de São José, Teresa Loong, a Ben Bosco Lei, funcionário deste organismo, e ao aluno C.J. Peralta, por terem feito com que esta iniciativa se materializasse», explicou o padre José Mario Mandía a’O CLARIM.

Capelão da Universidade de São José para a comunidade estudantil anglófona, o sacerdote filipino dirigiu-se aos alunos, professores e funcionários que participaram no convívio para lhes explicar que a Capelania está disponível para lhes assegurar apoio e orientação espiritual, sempre que a presença de Deus for solicitada. Na mesma ocasião, deixou claro que cabe à Capelania disponibilizar os Sacramentos aos estudantes que estudam na USJ e esclarecer dúvidas e questões que os alunos e funcionários possam nutrir em relação à própria fé e à vida da Igreja.

O padre José Mario Mandía estima que a USJ tenha actualmente cerca de duzentos alunos de origem filipina.

No convívio de Novembro último não faltaram os sabores e as diversões tradicionais do Arquipélago, com os presentes a deliciarem-se com iguarias como o “pancit”, o “kare-kare” e a “afritada”.

A Capelania da USJ tenciona promover um encontro todos os semestres e estender a iniciativa a outras comunidades com uma presença visível no seio da instituição de Ensino Superior de matriz católica. «Queremos criar laços com todos os nossos funcionários e com todos os nossos estudantes. Nesse sentido, esta iniciativa foi apenas o início», referiu o padre Mandia. «Queremos aproximar a Capelania do corpo estudantil e esse é um desafio no qual temos que trabalhar. Graças a esta iniciativa, que foi idealizada pelo nosso capelão, o padre Cyril [Jerome LAW, Jr.], o primeiro passo já foi dado», concluiu.

M.C.