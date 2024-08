10.º ANIVERSÁRIO DA ORDENAÇÃO EPISCOPAL DE D. STEPHEN LEE

Oito primaveras ao serviço da Igreja em Macau

A 30 de Agosto de 2014, na Catedral da Imaculada Conceição, em Hong Kong, era ordenado bispo, pelo cardeal D. John Tong (então bispo de Hong Kong), o padre católico da mesma diocese, Stephen Lee Bun-sang. A ordenação, que cumpre dez anos no próximo dia 30 de Agosto, fê-lo bispo auxiliar, efectivo, da diocese de Hong Kong.

D. Stephen Lee nasceu na região vizinha a 10 de Novembro de 1956. Fora nomeado bispo de Novæ (Sé Episcopal titular histórica) – localidade que actualmente se acha na Bulgária. A nomeação para uma diocese titular está ligada à nomeação para um título episcopal numa diocese efectiva, actual, portanto, como a de Hong Kong. Ou para o exercício de um cargo na Cúria Vaticana que implique nomeação episcopal. Assim, D. Stephen Lee, bispo titular de Novæ, foi nomeado no mesmo dia, a 11 de Julho de 2014, bispo auxiliar de Hong Kong. No entanto, a ordenação episcopal plena, sacramental e cerimonial, cumpriu-se no dia 30 de Agosto, como já referimos. Ocupou este cargo até 16 de Janeiro de 2016, quando foi nomeado bispo de Macau. O seu lema episcopal (motto) é Ut Omnes Unum Sint (“Para que todos sejam um”, título homónimo de encíclica do Papa João Paulo II, de 25 de Maio de 1995).

D. Stephen Lee converteu-se à Igreja Católica, vindo a baptizar-se aos dezanove anos de idade, na igreja de Santa Margarida (diocese de Hong Kong), a 24 de Julho de 1976. Formou-se em Arquitectura na Inglaterra, tendo iniciado os estudos no Instituto Politécnico de Oxford (actual Oxford Brookes University), no ano lectivo de 1976-1977; terminaria depois em 1981, na Escola de Arquitectura de Londres, onde obteve o Bacharelato. Também aqui, no seguimento do seu baptismo e da vida católica iniciada, foi admitido na Prelatura da Santa Cruz e Opus Dei, como leigo numerário.

Tendo regressado à cidade natal, exerceu a profissão de arquitecto durante dois anos, mas já sentindo o chamamento vocacional na “Obra de Deus”. Neste sentido, foi para Roma, no ano de 1984, para seguir os estudos eclesiásticos (Teologia e Filosofia), na Universidade da Santa Cruz (Santa Croce). A 20 de Agosto de 1988 ordenou-se presbítero católico no Santuário de Torreciudad (Huesca, Espanha), passando a estar incardinado no Opus Dei. Nesta fase, viria a doutorar-se em Direito Canónico na Universidade de Navarra, em Pamplona (Espanha).

O seu múnus sacerdotal iniciou os trabalhos pastorais em Hong Kong, a partir de 1989, como capelão e formador em centros e escolas do Opus Dei, além de Defensor do Vínculo no Tribunal Diocesano, no aproveitamento da sua formação como canonista. A escola de Tak Sun, capelaniada e sob direcção espiritual do Opus Dei, tornou-se a partir de 1994 no seu centro de trabalho pastoral. O labor nos centros do Opus Dei mereceram-lhe a atenção da cúria geral da Prelatura, pelo que seria nomeado, em 2011, vigário regional do Opus Dei para a Ásia-Pacífico, por D. Javier Echevarría Rodríguez (prelado do Opus Dei entre 1994 e 2016). A catequese e a direcção/orientação espiritual foram sempre componentes fortes na sua acção, além da especialização em questões de Direito Canónico.

A nomeação a 11 de Julho de 2014 para auxiliar de Hong Kong foi assim o culminar justo e natural de um trabalho profícuo e de uma dedicação plena e activa à pastoral católica, onde que quer que tivesse exercido o seu múnus sacerdotal. A ordenação de 30 de Agosto de 2014 seria, pois, a consagração de um caminho, que não deixou de trilhar. Foi ordenado na mesma cerimónia juntamente com os padres Michael Yeung Ming-cheung (depois coadjutor e mais tarde bispo titular de Hong Kong entre 1 de Agosto de 2017 e 3 de Janeiro de 2019) e Joseph Ha Chi-sing, OFM (ainda hoje o bispo auxiliar de Hong Kong).

Na qualidade de bispo auxiliar, D. Stephen focou-se na “pastoral da família, na formação de leigos, na catequese, nas escolas católicas, nas comunicações, na Comissão Litúrgica, no Comité Diocesano de Bioética e em projectos de construção”.

Depois, surgiria Macau no seu caminho, onde ainda permanece. O então bispo de Macau, D. José Lai Hung-seng (2003-2016), apresentou a sua resignação, por motivos de saúde, a 16 de Janeiro de 2016, e no mesmo dia o Papa Francisco nomeou D. Stephen para a Cidade do Nome de Deus.

No dia 23 de Janeiro, nos 440 anos do estabelecimento da diocese de Macau, D. Stephen Lee tomava posse do bispado. Entre 2019 e 2021 ocupou o cargo de Secretário-Geral da Federação de Bispos da Ásia.

No próximo dia 30 de Agosto cumprem-se deste modo dez anos de episcopado de D. Stephen, como trabalhador da vinha de Deus na China, como prelado e pastor.

Rezemos pelo nosso bispo!

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa